2:1! ATSV Auersthal triumphiert nach Rückstand gegen Stripfing Amateure

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord setzte sich der ATSV Auersthal gegen die SV Stripfing Amateure mit 2:1 durch. In einem intensiven und hart umkämpften Match drehte das Heimteam einen Rückstand aus der ersten Halbzeit und sicherte sich so wichtige drei Punkte. Die Gäste aus Stripfing konnten ihre frühe Führung nicht halten und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Aichinger bringt Gäste in Führung

Mit Anstoß der Gäste ging es pünktlich los, und bereits in der 5. Minute hatte Ömer Ünal die erste Möglichkeit für den ATSV. Sein Schuss von der Strafraumgrenze ging jedoch knapp am rechten Eck vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zu mehreren Chancen, doch weder ein abgefälschter Schuss von Ünal noch ein Kopfball von Lirsch nach einer Ecke führten zum Erfolg.

Auf Seiten der Stripfing Amateure war es Leon Aichinger, der die Defensive der Auersthaler immer wieder vor Herausforderungen stellte. Nach einem vergeblichen Versuch über links und einem abgewehrten Eins-gegen-Eins gegen Torhüter Andreas Pikal gelang ihm schließlich der Durchbruch. In der 38. Minute überlief er einen Verteidiger und traf mit einem scharfen Schuss ins linke Eck zur 1:0-Führung für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit setzte Pokorny mit einem Schuss aus 15 Metern noch einen Lattenpendler, doch es blieb beim 0:1 zur Pause.

Auersthal dreht das Spiel

Mit einem verletzungsbedingten Wechsel und viel Elan kamen die Auersthaler aus der Kabine. In der 52. Minute verpasste Ünal knapp das rechte Kreuzeck, doch nur zwei Minuten später machte er es besser. Nach einer Hereingabe von Urmann von rechts konnten die Gäste den Ball nicht klären, und Ünal lupfte das Leder über den Torhüter zum Ausgleich in der 54. Minute.

Das Spiel blieb spannend und intensiv, und in der 61. Minute gelang dem ATSV der Führungstreffer. Nach einer Hereingabe von Günther Helm von links kam Paul Urmann aus 20 Metern zum Abschluss und hämmerte die Kugel ins linke Eck zum 2:1. Nur sieben Minuten später traf Helm selbst, doch sein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Die Stripfinger kämpften verbissen, doch es gelang ihnen nicht, die Defensive der Auersthaler ein weiteres Mal zu überwinden. Auch in der Schlussphase blieb es spannend, als der Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit anzeigte. Doch Auersthal verteidigte geschickt und brachte die knappe Führung über die Zeit. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem 2:1-Sieg für die Gastgeber.

Mit dem ersten Sieg der jungen Saison konnte der ATSV Auersthal in der Tabelle wichtige Punkte sammeln, während die Stripfing Amateure ihre frühe Führung nicht in einen Erfolg ummünzen konnten und weiterhin Letzter sind. Das Spiel zeigte die kämpferische Stärke und den Willen beider Mannschaften, die für ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel sorgten.

Stimme zum Spiel:

Manfred Schimpl (Trainer Auersthal):

"Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten nach 5 Minuten eine gute Chance durch Ömer (Ünal). Nach etwa 30 Minuten haben wir das Spiel aus Hand gegeben, wir waren nicht mehr so kompakt in der Defensive gestanden und haben ein paar Chancen zugelassen und das Tor bekommen, eine Minute später hätte es schon 0:2 stehen können, da hatten wir auch Glück. Dann war Pause. Wir wussten, wir müssen das Spiel drehen, zum Glück haben wir schnell ausgeglichen und kurz danach das Spiel durch ein Supertor von Pauli (Paul Urmann) gedreht. Dann hätten wir es ruhig runter spielen sollen, vielleicht das 3. Tor machen, haben wir aber nicht und so mussten wir bis zum Schluss kämpfen. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Heute hatten wir das Glück, dass in den letzten Spielen fehlte. Jetzt wollen wir am Dienstag (Nachtrag in Angern) und am Freitag (in Strasshof) nachlegen und 6 Punkte holen."

Aufstellungen:

Auersthal:

Andreas Pikal - Marko Petrovic, Andreas Helm (K), Pascal Schöner, Günther Helm - Marco Sefcik (75. Marcelo Tardon Garces), Simon Pammer (92. Alexander Höcher), Paul Urmann, Ugljesa Lirsch (89. Marcel Fortyn), Mario Mijic (HZ. Skendim Sela) - Ömer Ünal

Ersatzspieler: Matthias Eigner, Christoph Hillerbrand, Alexander Höcher, Marcel Fortyn, Skendim Sela, Marcelo Tardon Garces

Trainer: Manfred Schimpl

Stripfing Amateure:

Antonio Basic, Matthias-Stephan Zwickl, Peter Luschnik (K), Armando Iseini (84. Adin Hadzialic), Pascal Pokorny, David Schweng, Marko Trajilovic (84. Amir El-Damanhoury), James Abane (66. David Patarilo), Dusan Devic, Leon Aichinger, Ferit Simsek (55. Joel Antonio)

Ersatzspieler: Christoph Singh, David Batarilo, Joel Antonio, Adin Hadzialic, Edvin Mehic, Amir El-Damanhoury

Trainer: Ilias Iseini

Gelbe Karten:

keine bzw. Dusan Devic (25. Foul), Peter Luschnik (44. Unsportl.)

Schiedsrichter: Ramazan Altindas.

Auersthal, 180 Zuseher.

1. Klasse Nord: Auersthal : Stripfing Amateure - 2:1 (0:1)

61 Paul Urmann 2:1

54 Ömer Ünal 1:1

38 Leon Aichinger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.