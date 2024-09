SC Poysdorf dominiert ASKÖ Strasshof SV mit 5:0

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:24

In einem eindrucksvollen Spiel triumphierte der SC Poysdorf über den ASKÖ Strasshof SV mit einem klaren 5:0-Sieg. Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und sicherten sich früh die Führung, während die Strasshofer trotz einiger guter Möglichkeiten nicht zum Erfolg kamen. Mit diesem Sieg bleibt der Sportclub Poysdorf an der Spitze der Tabelle und setzt den Tabellenführer weiter unter Druck.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Poysdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der vierten Minute hatte der SC Poysdorf die erste Möglichkeit, als Strobl nach einer Hereingabe zum Kopfball kam, der jedoch von einem Verteidiger geklärt wurde. Die Strasshofer spielten in den Anfangsminuten mutig und setzten die Poysdorfer früh unter Druck. In der 13. Minute ergab sich für Strasshof eine große Chance, als nach einer Balleroberung ein schneller Lochpass den Stürmer in eine vielversprechende Position brachte. Der Torhüter des SC Poysdorf konnte jedoch außerhalb des Sechzehners klären.

Nach einer Spielunterbrechung in der 26. Minute wegen eines Flutlichausfalls, ging es mit einem Schiedsrichterball weiter, und die Poysdorfer nutzten die Situation aus: In der 37. Minute köpfte Dominik Bader nach einer Flanke zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als Patrik Sustr eine Hereingabe von Strobl verwandelte, nachdem er noch einen Verteidiger ausspielen konnte.

Zweite Halbzeit: Poysdorf bleibt dominant

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: In der 49. Minute erzielte Roman Strobl das 3:0 für die Poysdorfer nach einem Seitenwechsel und einer unglücklichen Verteidigeraktion der Gäste. Die Strasshofer kämpften weiter und hatten in der 69. Minute eine gute Gelegenheit, als sie aufgrund einer Unterzahl der Poysdorfer zu einem Abschluss kamen, den der Torhüter jedoch stark parierte.

Die Gastgeber ließen jedoch nicht nach. In der 53. Minute gelang Adi Mustafic das 4:0 nach einem Assist von Sustr und einem Fehler des Gästetorhüters Vogl. Strasshof versuchte weiterhin, Chancen zu kreieren, kam aber nicht zum Erfolg. In der 78. Minute besiegelte Tomas Pospis mit einem Treffer zum 5:0 das Endergebnis, nachdem er von Strobl bedient wurde.

Auch in den Schlussminuten blieb der SC Poysdorf gefährlich. In der 76. Minute traf Pospis die Latte nach einem Lupferpass und einem direkten Abschluss. Kurz darauf hatte Rabl eine ähnliche Situation, als seine Flanke an die Latte prallte. Die Strasshofer hatten in der 84. Minute eine riesige Möglichkeit zum Anschlusstreffer, konnten den Ball jedoch nicht im leeren Tor unterbringen.

Schließlich endete das Spiel mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den SC Poysdorf, der seine Überlegenheit über den ASKÖ Strasshof SV eindrucksvoll unter Beweis stellte.

1. Klasse Nord: Poysdorf : Strasshof - 5:0 (2:0)

78 Tomas Pospis 5:0

53 Adi Mustafic 4:0

49 Roman Strobl 3:0

47 Patrik Sustr 2:0

37 Dominik Bader 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.