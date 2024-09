Überzeugender Heimsieg: SC Poysdorf schlägt Stripfing Amateure mit 3:0

Spielberichte

In einem spannenden Nachtragsspiel der 5. Runde der 1. Klasse Nord setzte sich der SC Poysdorf mit einem klaren 3:0 gegen die Stripfing Amateure durch. Die Poysdorfer dominierten das Spiel von Beginn an und konnten durch eine starke Offensive sowie solide Abwehrarbeit überzeugen. Besonders Tomas Pospis und Robert Pacinda ragten heraus und trugen maßgeblich zum Sieg des Tabellenführers bei.

Frühe Führung durch Pacinda und Pospis

Das Spiel startete mit hohem Tempo, und der SC Poysdorf zeigte von Anfang an, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Bereits in der 3. Minute hatten die Gastgeber eine Riesenchance: Nach einer Hereingabe von Robert Pacinda kam Tomas Pospis am Fünfer zum Abschluss, doch der Torhüter der Stripfinger konnte den Ball mit einer grandiosen Parade über die Latte lenken.

In der 13. Minute war es dann soweit: Strobl spielte den Ball in die Mitte auf Pospis, der den Ball an die Stange schoss. Der Abpraller landete direkt vor den Füßen von Robert Pacinda, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Nur wenige Minuten später, in der 27. Minute, erhöhte Pospis selbst auf 2:0. Nach einem Pass von Strobl legte er den Ball am Verteidiger und Torhüter vorbei und schob ins leere Tor ein.

In der Folgezeit dominierte der SC Poysdorf weiterhin das Spielgeschehen. Die Gäste aus Stripfing hatten Schwierigkeiten, vor das Tor der Gastgeber zu kommen und nennenswerte Chancen zu kreieren. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Poysdorfer sogar die Möglichkeit, auf 3:0 zu erhöhen. Nach einem Missverständnis zwischen dem Torhüter und einem Verteidiger der Stripfinger konnte letzterer den Ball gerade noch auf der Linie klären.

Entscheidung durch Pospis

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Der SC Poysdorf hatte das Spiel weiterhin im Griff und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 61. Minute hatten die Poysdorfer erneut eine gute Möglichkeit, als Leisser nach einem Pass von Pospis knapp neben das Tor schoss. Nur zwei Minuten später fiel dann die endgültige Entscheidung: Pacinda spielte den Ball auf Pospis, der im Sechzehner wuchtig zum 3:0 abschloss.

Die Stripfing Amateure versuchten zwar nochmals alles, um das Ergebnis zu verbessern, konnten jedoch kaum gefährliche Angriffe starten. In der 77. Minute waren bei Eckbällen der Poysdorfer immer 3-4 Spieler der Gäste vorne, doch auch dies brachte keinen Erfolg. Kurz vor Spielende kam es nochmals zu einer strittigen Szene, als Bader im Strafraum zu Fall kam, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ.

Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SC Poysdorf. Die Poysdorfer festigten damit ihre Tabellenführung, während die Stripfing Amateure weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison warten müssen.

1. Klasse Nord: Poysdorf : Stripfing Amateure - 3:0 (2:0)

63 Tomas Pospis 3:0

27 Tomas Pospis 2:0

14 Robert Pacinda 1:0

