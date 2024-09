2:1-Auswärtssieg! ATSV Auersthal gewinnt spannendes Match in Angern

Spielberichte

Der ATSV Auersthal konnte sich in der 1. Klasse Nord in einem spannenden und hart umkämpften Spiel mit 2:1 beim FC Angern durchsetzen. Während der FC zunächst in Führung ging, gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen und letztlich als Sieger vom Platz zu gehen. Der entscheidende Treffer fiel in der 54. Minute und besiegelte den Erfolg der Gäste.

Akaslan bringt Hausherren in Front - Ünal gleicht aus

Die Gäste starteten druckvoll in die Partie, der ATSV hatte zahlreiche Möglichkeiten in der ersten halben Stunde, konnte diese aber nicht nutzen. So verfehlten Ömer Ünal und Simon Pammer das Tor aus aussichtsreicher Position, Paul Urmann und Ugljesa Lirsch hatten mit Distanzschüssen Pech. So kam es wie es kommen musste, der FC Angern konnte in der 33. Minute den Führungstreffer erzielen. Nach einem direkten Freistoß von Fabian Van Eckert aufs linke Eck konnte ATSV-Torwart Andreas Pikal den Ball nur zur Seite abwehren. Harun Akaslan nutzte die Gelegenheit und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 für die Gastgeber. Die Zuschauer im Marchlandstadion jubelten über den Führungstreffer ihres Teams.

Doch die Antwort des ATSV Auersthal ließ nicht lange auf sich warten. In der 43. Minute war es Ömer Ünal, der nach einer Vorlage von Üveys Karabulut den Ball aus guter Position im Netz unterbringen konnte. Damit stand es 1:1 und das Spiel war wieder offen. Kurz vor der Halbzeit hatte Auersthal noch eine weitere Gelegenheit, doch Marco Sefcik traf den Ball nach einer Vorlage von Ömer Ünal nicht ordentlich. Im Gegenzug verfehlt Rostyslav Drahanov das Tor aus kurzer Distanz. Zu guter letzt wurde ein Treffer von Denis Dasdemir wegen Abseits nicht gegeben, sodass es mit einem Unentschieden in die Pause ging.

Entscheidung in Minute 54

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. Der ATSV Auersthal kam jedoch mit mehr Entschlossenheit aus der Kabine und drängte auf den Führungstreffer. In der 54. Minute war es schließlich so weit: Ein Flachschuss von Ömer Ünal aus 25 Metern wurde von Üveys Karabulut unhaltbar für den Torwart der Gastgeber abgefälscht. Damit ging Auersthal mit 2:1 in Führung.

In der Folgezeit blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Der FC Angern versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Auersthaler Abwehr stand sicher. In der 69. Minute hatte Miralem Nakicevic eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde von Andreas Pikal pariert. Auch in der Schlussphase gab es noch einige spannende Momente. Die beste Möglichkeit hatte Yusuf Tünay der sich in der 95. Minute durchtankte, aber im Eins-gegen-Eins an Torwart Andreas Pikal scheiterte.

Mit diesem Ergebnis sicherte sich der ATSV Auersthal drei wichtige Punkte. Der FC Angern hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, obwohl die Hausherren in Führung gingen und bis zum Schluss alles versuchte, um noch auszugleichen.

Aufstellungen:

Angern:

Peter Rek - Rostyslav Drahanov, Leon Reischütz, Stefan Stojak (72. Alexander Rabl) - Miralem Nakicevic (72. Daniel Danilovic), Alexander Götz (25. Yusuf Tünay), Daniel Suppan, Harun Akaslan, Fabian Van Eckert, Ayhan Akaslan (K) - Denis Dasdemir

Ersatzspieler: David Volosko, Daniel Danilovic, Mehmetali Avci, Alexander Rabl, Mirza Smailovic, Yusuf Tünay

Trainer: Markus Blum

Auersthal:

Andreas Pikal - Marko Petrovic (70. Alexander Höche, Andreas Helm (K), Pascal Schöner, Günther Helm - Marco Sefcik (70. Luca Sefcik), Simon Pammer, Üveys Karabulut, Paul Urmann, Ugljesa Lirsch (38. Skendim Sela) - Ömer Ünal (92. Marcelo Tardon Garces)

Ersatzspieler: Thomas Schmidt, Luca Sefcik, Alexander Höcher, Akram Bensahili, Skendim Sela, Marcelo Tardon Garces

Trainer: Manfred Schimpl

Gelbe Karten:

Miralem Nakicevic (45.+1 Foul), Leon Reischütz (79. Foul) bzw. Andreas Pikal (33. Kritik), Andreas Helm (78. Foul).

Schiedsrichter: Patrick Rehrl

Marchlandstadion Angern, 63 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (36080 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: FC Angern : Auersthal - 1:2 (1:1)

54 Üveys Karabulut 1:2

43 Ömer Ünal 1:1

33 Harun Akaslan 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.