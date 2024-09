2:1! ASKÖ Strasshof SV gewinnt Derby spät gegen Auersthal

Spielberichte

In einem intensiven und umkämpften Spiel in der 1. Klasse Nord setzte sich der ASKÖ Strasshof SV vor rund 180 Zusehern mit 2:1 gegen den ATSV Auersthal durch. Beide Teams zeigten großen Einsatz und sorgten für eine spannende Partie, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Der Arbeitersportklub Strasshof konnte somit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, während die Auersthaler trotz einer frühen Führung mit leeren Händen nach Hause fuhren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Auersthaler zeigten von Beginn an, dass sie auf Sieg spielen wollten. Bereits in der 10. Minute gingen die Gäste durch ein Tor von Ömer Ünal in Führung. Ünal nutzte eine Flanke von links, überlief Goalie Mario Vogl und schob aus spitzem Winkel ein. Strasshof zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich.

In der 17. Minute scheiterte Michel Amon nach einer Flanke von rechts am Gästetorhüter Andreas Pikal, der den Kopfball mit einem super Reflex zur Ecke klärte. Nur wenige Minuten später wurde ein Elfmeter für die Gastgeber gegeben. Andreas Ressl verwandelte den Strafstoß sicher ins rechte Eck und brachte die Strasshofer zurück ins Spiel.

Die Heimischen drängten weiter und hatten durch Alexander Schultes in der 34. Minute eine weitere Chance. Nach einer Flanke von links köpfte er jedoch übers Tor. Knapp vor der Pause hatten beide Mannschaften Glück, dass Schiedsrichter Iskender nach einen Handgemenge samt Rudelbildung und richtig aufgeheizter Derbystimmung niemanden ausschloss. Somit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Späte Entscheidung durch Erfidan

Die zweite Halbzeit begann mit weiterhin hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. In der 59. Minute hatte Marko Sefcik eine gute Möglichkeit für die Auersthaler, doch sein Abschluss nach Vorlage von Üveys Karabulut verfehlte das Tor, weil ihm der Ball aus aussichtsreicher Position über den Schuh glitt. In der 65. Minute scheiterte Simon Pammer ebenfalls für die Gäste, als Mario Vogl seinen Schuss aus 10 Metern abwehrte.

Die Strasshofer waren weiterhin gefährlich und hatten in der 83. Minute durch Mirza Dugalic eine große Chance, die Führung zu übernehmen. Er scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Goalie Pikal, und der Nachschuss wurde von einem Verteidiger mit dem Kopf zur Ecke geklärt. Diese blieb jedoch ohne Ergebnis.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 88. Minute, als Ertan Erfidan, wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung aus 25 Metern mit einem sehenswerten Schuss das 2:1 für den ASKÖ Strasshof SV erzielte und die Heimfans jubeln ließ.

In den letzten Minuten versuchte der ATSV noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Paul Urmann hatte in der 90. Minute eine gute Chance, doch sein Abschluss aus 14 Metern wurde von einem Verteidiger geblockt. Trotz vierminütiger Nachspielzeit gelang den Auersthalern kein Treffer, und das Spiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den ASKÖ Strasshof SV.

Insgesamt war es ein packendes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, in dem die Strasshofer dank einer starken zweiten Halbzeit als verdienter Sieger vom Platz gingen. Die Auersthaler hingegen müssen sich nach einer kämpferischen Leistung mit einer Niederlage abfinden.

Stimmen:

Roman Hlinka (Trainer Strasshof):

"Es war eine harte und rassige Partie. Sie hat mit einem super Tor von Ünal begonnen. Danach sind wir besser in die Zweikämpfe gekommen. Wir wussten das Auersthal kampfstark ist, haben aber dagegen gehalten und dann im Mittelfeld ein Übergewicht bekommen. Der Handselfmeter war klar, ich hab mich dann gar nicht hinschauen getraut. In der zweiten Halbzeit war Auersthal hinten offen, wir haben die Konter aber nicht fertig gespielt. Ich habe gemerkt, dass heute eine Überraschung möglich ist, deshalb haben wir weiter offensiv gespielt und sind mit einem super Tor von Ertan Erfidan in Führung gegangen und haben verdient gewonnen."

Manfred Schimpl (Trainer Auersthal):

"Die ersten 10 Minuten waren wir besser und haben das Tor gemacht, danach waren wir 80 Minuten unterlegen und haben verdient verloren."

Aufstellungen:

Strasshof:

Mario Vogl - Alexander Schultes, Thomas Sild, Edin Livadic (71. Mirza Dugalic), Michel Amon - Manuel Pfeiler, Steve Boldea (71. Axel Mathias Geier), Nasuf Ibrahimi, Mario Erben (87. Ertan Erfidan) - Milos Glisic (K/HZ. Ivan Strapajevic), Andreas Ressl (87. Samil Zizak)

Ersatzspieler: Manuel Prokop, Samil Zizak, Axel Mathias Geier, Ertan Erfidan, Ivan Strapajevic, Mirza Dugalic

Trainer: Ing. Roman Hlinka

Auersthal:

Andreas Pikal - Marko Petrovic (32. Alexander Höcher), Andreas Helm (K), Pascal Schöner, Günther Helm - Marco Sefcik (71. Marcelo Tardon Garces), Simon Pammer, Üveys Karabulut, Paul Urmann, Skendim Sela (80. Manuel Kainz) - Ömer Ünal

Ersatzspieler: Thomas Schmidt, Patrick Andor, Alexander Höcher, Luca Sefcik, Manuel Kainz, Marcelo Tardon Garces

Trainer: Manfred Schimpl

Gelbe Karten:

Milos Glisic (36. Unsportl.), Michel Amon (45. Unsportl.), Steve Boldea (49. Kritik), Andreas Ressl (55. Kritik), Manuel Pfeiler (65. Foul), Ivan Strapajevic (81. Foul), Mirza Dugalic (92. Foul) bzw. Üveys Karabulut (36. Unsportl.), Andreas Helm (45. Unsportl.), Ömer Ünal (61. Kritik), Pascal Schöner (62. Unsportl.).

Schiedsrichter: Taner Iskender

Waldstadion Strasshof, 180 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man

