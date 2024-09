Später Ausgleich rettet USC Kronberg einen Punkt beim SC Orth/Donau

Spielberichte

In einem intensiven Duell der 1. Klasse Nord trennen sich der SC Orth/Donau und der USC Kronberg mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen in der zweiten Halbzeit durch Patrick Platteter in Führung, doch die Kronberger kämpften sich in der Nachspielzeit dank Adrian Rabo zurück und sicherten sich einen Punkt. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen war.

Die wenigen Chancen bleiben ungenutzt

Der SC Orth/Donau trat in komplett schwarzen Trikots an, während die Kronberger in weinroten Trikots und weißen Hosen und Stutzen aufliefen. Die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Kronberg. Daniel Jiras zog in der 6. Minute in den Strafraum, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Torhüter Stefan Polainko. Nur vier Minuten später verpasste Jan Lebis für den Sportclub Orth/Donau eine frühe Führung, als sein Schuss knapp über das Tor ging.

Die erste Halbzeit blieb weitgehend chancenarm, da beide Mannschaften sich im Mittelfeld neutralisierten. Kurz vor der Pause hatte Mario Toth eine große Chance für die Orther, als er nach einer Ecke aufs linke Eck köpfte, doch Gästetorhüter Felix Winkelmayer parierte mit einer tollen Parade. Somit gingen beide Teams torlos in die Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Drama in der Nachspielzeit

Die Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, und in der 48. Minute sorgte Stefan Ederndorfer für den ersten Aufreger der zweiten Halbzeit. Sein Schuss aus 35 Metern ging knapp am linken Eck vorbei. Doch nur fünf Minuten später jubelten die Orther. Patrick Platteter zog von rechts in den Strafraum und traf halbhoch ins lange Eck zur 1:0-Führung für den SC Orth/Donau.

Die Kronberger versuchten, das Spiel zu drehen, und kamen zu einigen guten Chancen. In der 70. Minute musste Stefan Polainko einen direkten Freistoß zur Ecke klären, und in der 80. Minute zeigte Adrian Rabo einen missglückten Schuss, der keine Gefahr darstellte. Zu diesem Zeitpunkt haben die Orther den Kronbergern das Spiel bereits überlassen, eigene Konterchancen hat man nicht mit Nachdruck zu Ende gespielt. Patrick Bodnar hatte in der 89. Minute Pech, als sein Freistoß von der Unterkante der Latte zurück ins Spielfeld sprang.

Dann kam die Nachspielzeit, und die Gäste erhöhten den Druck. Nach einem Freistoß von rechts außen in der 96. Minute verlängerte ein Spieler des Sportclub Orth/Donau den Ball unglücklich ins eigene Tor, doch der Treffer wurde dem Freistoßschützen Adrian Rabo zugeschrieben. Damit gelang dem USC Kronberg der späte Ausgleich.

Der Schlusspfiff ertönte nach insgesamt 97 Minuten, und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufrieden geben. Während der SC Orth/Donau mit dem späten Ausgleich haderte konnte der USC Kronberg nach dem Schlusspfiff jubeln. Beide Mannschaften boten den Zuschauern - vor allem in der zweiten Halbzeit - ein packendes Spiel, das bis zum Ende spannend blieb.

AUFSTELLUNGEN:

Orth:

Stefan Polainko, Marko Hausner, Jan Lebis (85. Felix Müller), Sebastian Damböck (70. Philipp Wancata), Michael Alexander Makoschitz, Stefan Ederndorfer, Patrick Platteter (85. Patrick Fuchs), Dennis Magerl (54. Sebastian Onea), Lukas Jank (K/70. Paul Wegiel), Mario Toth, Benjamin Forster

Ersatzspieler: Christian Quast, Felix Müller, Patrick Fuchs, Paul Wegiel, Sebastian Onea, Philipp Wancata

Trainer: Markus Geissler

Kronberg: Felix Winkelmayr, Mika Ibl, Raphael Sellmeister, Konstantinos Afouxenidis (K), Mark Ibl, Maximilian Hammerl, Patrick Bodnar, Marcin Szmidt, Adrian Rabo, Daniel Jiras (76. Florian Schuster), Lukas Gottwald

Ersatzspieler: Dennis Zwatzl, Daniel Gross, Florian Schuster, Christoph Kraus, Florian Reitgruber

Trainer: Andreas Glöckel

Gelbe Karten:

Patrick Platteter (2. Foul), Sebastian Damböck (55. Unsportl.), Felix Müller (94. Foul) bzw. Mika Ibl (25. Unsportl.), Adrian Rabo (89. Kritik).

Schiedsrichter: Mario Strobl.

Donauauen Arena, 120 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (37230 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Orth : Kronberg - 1:1 (0:0)

95 Adrian Rabo 1:1

53 Patrick Platteter 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.