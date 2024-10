4:0! ATSV Auersthal schlägt Großkrut souverän

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:11

Der ATSV Auersthal konnte in der 8. Runde der 1. Klasse Nord einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SV AUST-BAU Großkrut einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Auersthaler in Führung und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Spielhälfte aus. Trotz einiger guter Chancen blieben die Gäste aus Großkrut torlos und konnten dem dominanten Spiel der Gastgeber wenig entgegensetzen.

Fellner bringt Auersthal in Führung

Nach dem Anpfiff nahmen die Auersthaler sofort das Heft in die Hand. In der 23. Minute brachte Josef Fellner den ATSV in Führung. Nach einer Kopfballvorlage von Marco Sefcik nutzte Fellner seine Chance und köpfte den Ball ins linke Eck. Es war sein erster Treffer in einem Pflichtspiel der Kampfmannschaft. Die Gastgeber ließen auch danach nicht nach und hatten weitere Chancen, die Führung auszubauen. In der 34. Minute traf Fellner erneut, diesmal aber nur die Latte, nach einem kraftvollen Schuss vom linken Fünf-Meter-Eck.

Die Gäste aus Großkrut hatten auch einige vielversprechende Momente. Auersthals Torhüter Andreas Pikal bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Gegentor, indem er einen Schuss von Mirza Muratovic nach einer Ecke parierte. Trotz dieser Gelegenheit blieben die Gäste in der ersten Hälfte ohne Torerfolg und gingen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Auersthal dominiert die 2. Hälfte und sichert den Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drückte der ATSV Auersthal weiter auf das Tempo. In der 49. Minute erhöhten die Auersthaler auf 2:0, als Ugljesa Lirsch nach einem Freistoß den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Die Großkruter Defensive schien in dieser Phase des Spiels überfordert.

Ömer Ünal sorgte in der 69. Minute für das 3:0. Nach einem geschickten Dribbling im Strafraum schoss er den Ball flach ins rechte Eck und ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance. Die Auersthaler blieben auch in der Schlussphase die dominierende Mannschaft. In der 87. Minute machte Simon Pammer den 4:0-Sieg perfekt. Er verwandelte einen Strafstoß souverän.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere Tore, obwohl Marcel Fortyn kurz vor Schluss eine große Chance verpasste, als er einen Stanglpass von Alexandru Dolan nur knapp verfehlte. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem klaren 4:0 für die Auersthaler.

AUFSTELLUNGEN:

Auersthal:

Andreas Pikal - Günther Helm (K), Mario Mijic - Marco Sefcik (79. Alexandru Dolan), Simon Pammer (88. Marcel Fortyn), Üveys Karabulut, Paul Urmann, Josef Fellner, Ugljesa Lirsch (67. Skendim Sela), Marcelo Tardon Garces - Ömer Ünal (79. Alexander Höcher)

Ersatzspieler: Matthias Eigner, Marcel Fortyn, Patrick Andor, Alexander Höcher, Alexandru Dolan, Skendim Sela

Trainer: Manfred Schimpl

Großkrut:

Lukas Bader - Lukas Greis (HZ. Thomas Rebl), Osman Bajguric (Spielertrainer), Philipp Rechensteiner (K), Raphael Weingartshofer (70. Patrik Bauer) - Denis Michalovic, Mario Suchanovsky, Roman Moser (67. Lukas Koller), Benjamin Bruckner - Mirza Muratovic, Miroslav Fako

Ersatzspieler: Franz Machaczek, Lukas Koller, Thomas Rebl, Patrik Bauer

Gelbe Karten:

Ugljesa Lirsch (40. Foul), Skendim Sela (73. Foul), Üveys Karabulut (90. Unsportl.) bzw. Mario Suchanovsky (41. Foul), Patrik Bauer (84. Foul).

Schiedsrichter: Ionel Hegedus.

Auersthal, 180 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (37880 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Auersthal : SV Großkrut - 4:0 (1:0)

87 Simon Pammer 4:0

69 Ömer Ünal 3:0

49 Ugljesa Lirsch 2:0

23 Josef Fellner 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.