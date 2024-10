Trotz zwei Ampelkarten feiert FC Angern gegen Kronberg 3:1-Auswärtssieg

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Nord sicherte sich der FC Green Solutions Angern einen 3:1-Auswärtssieg gegen den USC Kronberg. Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0 und konnten diese Führung in der zweiten Hälfte ausbauen. Trotz einer engagierten Leistung der Kronberger, die in der Schlussphase noch den Ehrentreffer erzielten, reichte es nicht, um das Spiel zu drehen. Der FC Angern nutzte seine Chancen effektiv und verteidigte die Führung, obwohl er das Spiel mit zwei Spielern weniger beenden mussten.

Angern übernimmt die Führung

Das Spiel begann mit einem engagierten Start beider Mannschaften. In der 17. Minute hatte der FC Angern die erste große Chance, als Moritz Wolf im Eins-gegen-Eins am Kronberger Torhüter scheiterte. Doch die Gäste ließen nicht locker und gingen in der 28. Minute durch Leon Reischütz in Führung, der einen Angriff gekonnt abschloss und das 1:0 erzielte. Die Gastgeber versuchten nach diesem Rückschlag, das Spielgeschehen zu dominieren, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Angerner.

Vor der Pause hatten die Kronberger noch einige Möglichkeiten. In der 44. Minute war es Marcin Szmidt, der auf der rechten Seite durchbrach und den Ball scharf querlegte. Doch Adrian Rabo konnte aus kurzer Distanz nicht verwandeln, sodass es zur Halbzeit bei der knappen Führung für Angern blieb.

Gäste bauen Führung aus

In der zweiten Hälfte zeigte sich der FC Angern weiterhin effizient vor dem Tor. In der 65. Minute nutzte Alexander Götz eine Ecke aus und erzielte das 2:0. Nur vier Minuten später erhöhte Moritz Wolf auf 3:0, als er einen präzisen Pass in die Spitze von Ayhan Akaslan im Strafraum verwertete. Trotz des Rückstands gaben die Kronberger nicht auf und kamen zu weiteren Chancen. In der 78. Minute ging Marcin Szmidt alleine auf das Tor zu, wurde jedoch von der Verteidigung der Gäste gestoppt.

9 Angerner bringen die Führung über die Zeit

Die Schlussphase wurde dramatisch, als der FC Angern innerhalb von wenigen Minuten zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen musste. Zuerst musste Harun Akaslan in der 82. Minute den Platz verlassen, gefolgt von Yusuf Tünay in der 88. Minute jedoch für eine Unsportlichkeit die sein Mitspieler Daniel Klausbruckner begangen hat. Trotz Protesten der Angerner und Intervention von Kronberger Spielern änderte Schiedsrichter Usrael seine Entscheidung nicht. Trotz der Unterzahl der Gäste gelang es den Kronbergern erst in der 92. Minute, durch Florian Schuster auf 1:3 zu verkürzen. Schuster nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der FC-Abwehr und traf aus kurzer Distanz.

Der USC Kronberg drängte bis zum Ende auf weitere Treffer, doch die Angerner Abwehr stand sicher. Nach 94 Minuten beendete der Unparteiische das Spiel, und der FC Green Solutions Angern durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.

AUFSTELLUNGEN:

Kronberg:

Felix Winkelmayr, Mika Ibl, Raphael Sellmeister, Daniel Gross, Konstantinos Afouxenidis (K), Mark Ibl, Maximilian Hammerl, Marcin Szmidt, Adrian Rabo (76. Patrick Bodnar), Daniel Jiras (80. Florian Schuster), Lukas Gottwald

Ersatzspieler: Dennis Zwatzl, Patrick Bodnar, Florian Schuster, Florian Reitgruber

Trainer: Andreas Glöckel

Angern:

Peter Rek - Daniel Danilovic, Leon Reischütz, Stefan Stojak - Ayhan Akaslan (K), Miralem Nakicevic (HZ. Alexander Götz), Daniel Suppan, Harun Akaslan, Fabian Van Eckert (76. Yusuf Tünay), Miroslav Lisner - Moritz Wolf (84. Daniel Klausbruckner)

Ersatzspieler: David Volosko, Rostyslav Drahanov, Alexander Götz, Daniel Klausbruckner, Yusuf Tünay

Trainer: Markus Blum

Gelbe Karten:

Maximilian Hammerl (50. Unsportl.), Daniel Jiras (79. Foul) bzw. Harun Akaslan (55. Unsportl.), Daniel Danilovic (67. Foul), Stefan Stojak (71. Foul), Yusuf Tünay (86. Foul).

Gelb-Rote Karten:

Harun Akaslan (82. Unsportl.) und Yusuf Tünay (88. Unsportl.)

Schiedsrichter: Johann Usrael

Kronberg, 100 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (37980 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Kronberg : FC Angern - 1:3 (0:1)

92 Florian Schuster 1:3

69 Moritz Wolf 0:3

65 Alexander Götz 0:2

28 Leon Reischütz 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.