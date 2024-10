3:1! SV GG Haringsee bezwingt ASKÖ Strasshof SV in packendem Derby

Spielberichte

Im mit Spannung erwarteten Derby der 8. Runde der 1. Klasse Nord zwischen dem SV GG Haringsee und dem ASKÖ Strasshof SV triumphierte der Sportverein Großgemeinde Haringsee mit einem souveränen 3:1-Sieg. Die Gastgeber legten mit einem beeindruckenden Drei-Tore-Vorsprung in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg, während die Strasshofer, trotz eines aufopferungsvollen Kampfes in der zweiten Halbzeit, nur den Anschlusstreffer erzielen konnten.

Dominanz der Gastgeber in der ersten Hälfte

Im mit Spannung erwarteten Derby nahm Haringsee von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand. Schon in der 15. Minute gingen die Gastgeber durch einen sicher verwandelten Handselfmeter von Patrick Jelemensky mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Trainer Andreas Mrlik setzte die Strasshofer weiter unter Druck und belohnte sich in der 29. Minute erneut. Rene Nürnberger traf nach einer Ecke von rechts mit einem unbedrängten Kopfball zum 2:0.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der Sportverein Großgemeinde Haringsee auf 3:0. Sebastian Tuitz setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball gekonnt zurück auf Patrick Jelemensky, der seinen zweiten Treffer des Spiels markierte. Der ASKÖ Strasshof SV tat sich schwer, gegen die solide Defensive der Gastgeber nennenswerte Chancen zu kreieren. Einzig Mirza Dugalic gelang es, mit einem Schuss aus spitzem Winkel für Gefahr zu sorgen, allerdings ohne Erfolg.

Strasshofs späte Gegenwehr

In der zweiten Halbzeit versuchte der Arbeitersportklub Strasshof, die Partie spannender zu gestalten. Mario Vogl im Tor der Strasshofer verhinderte mit einigen starken Paraden, darunter ein Schuss von Viktor Micka und ein Versuch von Sebastian Tuitz, dass die Gastgeber ihre Führung ausbauen konnten.

In der 77. Minute schaffte es Samil Zizak, den Anschlusstreffer zum 3:1 zu erzielen und damit Hoffnung auf eine Aufholjagd zu wecken. In der 79. Minute musste Strasshof allerdings einen Rückschlag hinnehmen, als Michael Nagy nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Schlussminuten wurden durch eine Gelb-Rote Karte für den Haringseer Rene Nürnberger hitzig, änderten aber nichts am Ausgang der Partie. Der SV GG Haringsee verteidigte geschickt den Vorsprung und feierte nach 95 Minuten einen verdienten Sieg.

Das Derby bot den Zuschauern ein intensives Fußballspiel, das von der Dominanz der Gastgeber in der ersten Halbzeit geprägt war. Strasshof zeigte Moral, doch letztlich behielten die Haringseer die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte.

Aufstellungen:

Haringsee:

Roman Hübl, Ralf Nürnberger, Nikolas Stachovic (78. Philipp Puschina), Patrick Jelemensky (K), Viktor Micka (78. Danuel Weigl), Sebastian Tuitz (75. Tobias Drosg), Michael Prager, Daniel Hasenberger (83. Daniel Hasenberger), Lukas Hopf, Oliver Wukitsevits, Rene Nürnberger

Ersatzspieler: Philipp Puschina, Tobias Drosg, Daniel Weigl, Dominik Wukitsevits, Fabian Gold

Trainer: Mag. Andreas Mrlik

Strasshof:

Mario Vogl - Axel Mathias Geier, Edin Livadic, Michel Amon, Michael Nagy - Manuel Pfeiler (K), Steve Boldea, Mario Erben (58. Samil Zizak), Mirza Dugalic (75. Ertan Erfidan) - Andreas Ressl, Ivan Strapajevic (75. Markus Majefsky)

Ersatzspieler: Manuel Prokop, Samil Zizak, Kristian Zec, Markus Majefsky, Ertan Erfidan, Mate Harangi

Trainer: Ing. Roman Hlinka

Gelbe Karten:

Sebastian Tuitz (17. Foul), Nikolas Stachovic (66. Kritik), Philipp Puschina (89. Unsportl.), Rene Nürnberger (90. Kritik) bzw. Mirza Dugalic (5. Foul), Michael Nagy (14. Unsportl.), Ivan Strapajevic (35. Foul), Manuel Pfeiler (85. Foul).

Gelb-Rote Karten:

Rene Nürnberger (90. Kritik) bzw. Michael Nagy (79. Foul).

Schiedsrichter: Mustafa Kölemen.

Haringsee, 120 Zuseher.

