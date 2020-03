Haringsee nach wenigen Minuten nur zu zehnt - Poysbrunn müht sich zu drei wichtigen Punkten

Details Sonntag, 08. März 2020 19:19

Am Sonntag empfing SV GG Haringsee zum Auftakt der Frühjahrssaison vor eigenem Publikum den Tabellenachten SCU Poysbrunn/F.. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen und damit der Abstand zum Mittelfeld minimiert werden. Poysbrunn hoffte zum Start der Rückrunde ebenfalls auf ein positives Ergebnis. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden im August die Punkte beim 4:4 geteilt.

Aufreger zu Beginn - Heimischer Goalie kassiert harte rote Karte

60 Fans sehen gleich in der Anfangsphase den ersten großen Aufreger im Spiel. In der 7. Minute sieht Haringsees Tormann Leontin Pataki die rote Karte, er soll den Ball außerhalb des Strafraumes mit der Hand angenommen haben und wird trotz Proteste der Hausherren vom Platz gestellt.

Nach den hektischen ersten Minuten entwickelt sich eine relativ ausgeglichene Partie, die Gastgeber stehen in Unterzahl hinten gut und halten dagegen. Poysbrunn kann die numerische Überlegenheit nicht nutzen, die Gäste zeigen in Hälfte 1 keine gute Leistung und finden fast keine Chancen vor. Haringsee agiert taktisch geschickt, es bleibt nach 45 Minuten beim 0:0.

Haringsee mit Blitztor - Gäste drehen Partie

In der zweiten Hälfte gelingt dem Heimteam in Unterzahl sogar die Führung, nach einem Ballverlust des Gegners und Konter von Haringsee lässt Markus Pillichshammer dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 48 zum 1:0.

Die Heimmannschaft steht danach defensiv kompakt, Poysbrunn bekommt das Spiel aber besser in den Griff und gleicht Mitte des Abschnitts aus. Neuzugang Dominik Moucka hebt den Ball über seinen Gegenspieler und setzt Pavel Outrata ein, anschließend kommt das Leder zu Fabio Wolf und dieser versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 66 Minuten: 1:1.

Die Gäste legen zu Beginn der Schlussphase nach und drehen das Match komplett, Dominik Moucka legt mit einem schönen Pass zu Pavel Outrata auf, der Offensivmann startet auf den Tormann zu, beweist in Minute 72 Goalgetter-Qualitäten und stellt auf 1:2. Haringsee kann in Unterzahl dem Spiel keine Wende mehr geben, Poysbrunn feierte ohne zu glänzen zum Auftakt einen wichtigen Dreier.

Stimme zum Spiel:

Ronald Luckner (Stellvertretender Sektionsleiter Poysbrunn): "Es war keine schöne Partie, Haringsee war nach wenigen Minuten nur mehr zu zehnt. Für mich berührte der Tormann den Ball klar außerhalb des Strafraumes mit der Hand, die rote Karte war aber fast zu hart. Wir spielten danach aber nur hohe Bälle und hatten keine Chancen, nach der Pause ging Haringsee nach einem Konter in Führung. Unser Team bekam das Spiel in der Folge besser in den Griff und wir trafen zweimal, es war ein wichtiger Sieg in einem 6-Punkte-Match, aber kein gutes Spiel von uns."

Die Besten bei Poysbrunn: Elias Neumann (6er), Dominik Moucka (LM).

