Der SC Poysdorf vergibt eine 2:0-Führung in Stripfing

1. Klasse Nord: Die Gäste aus Poysdorf steckten am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verloren gegen die Reserve des SV Stripfing mit 3:4. Dabei führten die Gäste vor rund 80 Fans schon mit 0:2. Am Ende feierten die Gastgeber ihren ersten Sieg der Saison.

Für das erste Tor sorgte Roman Strobl. In der siebten Minute traf der Spieler des SC Poysdorf mti einem schönen Lupfer über den Keeper ins Schwarze zum 0:1. Stripfing hatte in der Anfangsphase mehr Spielanteile, doch die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt aus. Lukas Nestler schoss dann die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für Poysdorf über die Linie (28.) und baute die Führung aus. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, schalteten die Gastgeber einmal schnell um und Alexander Frank traf zum 1:2 zugunsten des SV Stripfing II (42.). Zur Pause war der SC Poysdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Führung verspielt

In der 59. Minute war Frank mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Nach einem Ballverlust in der Poysdorfer Abwehr kam der schnelle Pass auf Alexander Frank (21) und dieser versenkte den Ball im linken Eck. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! 70 Minuten waren gespielt und die Partie wurde zunehmend hektischer. Poysdorf war wieder stärker in der Partie aber beide Mannschaften schenkten sich nichts. Der SV Stripfing II witterte seine Chance und Deniss Stradins schob den Ball aus kurzer Distanz zum 3:2 ein (76.). Wieder war es ein schneller Konter der Heimischen und Stradins schnürte seinen Doppelpack zum 4:2 (87.). In der Nachspielzeit (95.) gelang Thomas Eigner der 4:3-Anschlusstreffer für den SC Poysdorf, doch zu einem Punktgewinn reichte dieser nicht mehr. Am Ende verbuchte der SV Stripfing II gegen Poysdorf die maximale Punkteausbeute.

Für den SV Stripfing II steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Der SV Stripfing II machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

In der Tabelle liegt der SC Poysdorf nach der ersten Pleite auf dem fünften Rang.

1. Klasse Nord: SV Stripfing II – SC Poysdorf, 4:3 (1:2)

7 Roman Strobl 0:1

28 Lukas Nestler 0:2

42 Alexander Frank 1:2

59 Alexander Frank 2:2

76 Deniss Stradins 3:2

87 Deniss Stradins 4:2

95 Thomas Eigner 4:3

