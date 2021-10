Sieg über Großebersdorf: Erfolgsserie von Haringsee hält weiter an

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:23

1. Klasse Nord: Der SV GG Haringsee errang am Samstag vor etwa 100 Zuschauern einen 5:3-Sieg über den SV Großebersdorf. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Haringsee die Nase vorn.

Die Gastgeber gingen durch Marian Paholik in der 15. Minute in Führung. Das 1:1 von Großebersdorf stellte Patrick Wimmer per Elfmeter sicher (23.). Für das 2:1 des SV GG Haringsee zeichnete Filip Cerkezovic verantwortlich (25.). Der SV Großebersdorf zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Matthias Corel (31.) und Wimmer (33.) mit ihren Treffern das Spiel auf 2:3. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Jelemenskys Doppelpack dreht erneut das Spiel

Mit einem schnellen Doppelpack (50./55.) zum 4:3 schockte Patrick Jelemensky Großebersdorf und drehte das Spiel wieder in Richtung der Heimelf. Daniel Weigl erhöhte für Haringsee auf 5:3 (77.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 5:3 letztlich abpfiff, hatte der SV GG Haringsee die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit vier Siegen in Folge ist Haringsee so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SV Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung von Großebersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Der SV GG Haringsee ist jetzt mit zwölf Zählern punktgleich mit dem SV Großebersdorf und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 19:17 auf dem achten Platz.

Haringsee stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SCG Eckartsau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Großebersdorf den SC Simsek Bau Großengersdorf.

1. Klasse Nord: SV GG Haringsee – SV Großebersdorf, 5:3 (2:3)

15 Marian Paholik 1:0

23 Patrick Wimmer 1:1

25 Filip Cerkezovic 2:1

31 Matthias Corel 2:2

33 Patrick Wimmer 2:3

50 Patrick Jelemensky 3:3

55 Patrick Jelemensky 4:3

77 Daniel Weigl 5:3

