Triumph über Großebersdorf: Großengersdorf feiert zweiten Saisonsieg

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:33

1. Klasse Nord: Im Spiel des SV Großebersdorf gegen den SC Simsek Bau Großengersdorf gab es vor rund 100 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SC Großengersdorf beugen mussten.

Sebastian Stocker brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Für das erste Tor von Großebersdorf war Patrick Wimmer verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:1 besorgte. Sebastian Jaich versenkte die Kugel zum 2:1 (35.) für die Gäste. Zur Pause behielt Großengersdorf die Nase knapp vorn.

Eigentor besiegelte Niederlage

In der 47. Minute war Wimmer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Pechvogel des Tages war definitiv Lukas Bierbaum, dessen Eigentor den SV Großebersdorf ins Hintertreffen brachte (59.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Am Schluss schlug der SC Simsek Bau Großengersdorf die Gastgeber mit 3:2.

Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den SV Großebersdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Großebersdorf führt mit zwölf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Stärke des SV Großebersdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 20 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte Großebersdorf bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen. Dem SV Großebersdorf bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Mit 25 Gegentreffern hat der SC Großengersdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, Großengersdorf musste durchschnittlich 3,12 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der SC Simsek Bau Großengersdorf sprang mit diesem Erfolg auf den 13. Platz.

Großebersdorf tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SCU Poysbrunn/F. an. Einen Tag später empfängt der SC Großengersdorf den SCG Eckartsau.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SC Simsek Bau Großengersdorf, 2:3 (1:2)

6 Sebastian Stocker 0:1

21 Patrick Wimmer 1:1

35 Sebastian Jaich 1:2

47 Patrick Wimmer 2:2

59 Eigentor durch Lukas Bierbaum 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!