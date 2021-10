SK Spannberg siegt im Spitzenspiel gegen Poysdorf

Details Samstag, 23. Oktober 2021 02:52

1. Klasse Nord: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SK Spannberg und dem SC Poysdorf, die vor rund 120 Besuchern mit 2:1 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der SK Spannberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Die Gäste können den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern und so kam es wie es kommen musste. Mark Zillinger traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Dann hatten auch die Gäste ihre ersten Offensiv-Aktionen, doch Patrick Busch scheiterte noch an Schlussmann Richard Ryzek. Nach einer knappen halben Stunde hatten die Gastgeber sogar das 2:0 am Fuß. Der Abschluss verfehlte allerdings knapp sein Ziel. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Spannberg antwortete kurz nach Ausgleich

Das 1:1 des SC Poysdorf stellte Roman Strobl sicher (57.), der nach einer Flanke am zweiten Pfosten goldrichtig stand. Reinhard Stadler versenkte den Ball mit letztem Einsatz im Rutschen in der 60. Minute im Netz der Gäste. Poysdorf warf danach nochmal alles nach vorne, konnte aber nur selten Gefahr erzeugen. Erst in der Schlussminute musste Ryzek einen Schuss über die Querlatte lenken. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Spannberg gegen Poysdorf.

Der SK Spannberg behauptet nach dem Erfolg über den SC Poysdorf den fünften Tabellenplatz. Die Saison des SK Spannberg verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Gastgeber nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Spannberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Tabelle liegt der SC Poysdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Poysdorf. Poysdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (14:00 Uhr) reist der SK Spannberg zum SC Marchfelder Bank Marchegg, tags zuvor begrüßt der SC Poysdorf den SC Kreuttal vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC Poysdorf, 2:1 (1:0)

2 Mark Zillinger 1:0

57 Roman Strobl 1:1

60 Reinhard Stadler 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!