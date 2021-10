SC Marchegg nach Sieg gegen Bad Pirawarth an der Tabellenspitze

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:42

1. Klasse Nord: Am Samstag verbuchte der SC Marchegg vor rund 120 Zuschauern einen 2:0-Erfolg gegen Bad Pirawawarth. Marchegg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Jovo Peric beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:0 des Tabellenprimus in die Maschen (33.). Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. Der SV Bad Pirawarth musste den Treffer von Richard Michalec zum 2:0 hinnehmen (75.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der SC Marchfelder Bank Marchegg schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Marchegg übernimmt die Spitze

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Bad Pirawarth hält den SC Marchegg auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Defensive von Marchegg (zehn Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Nord zu bieten hat. Nur zweimal gab sich der SC Marchegg bisher geschlagen.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des SV Bad Pirawarth derzeit nicht. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die neun erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Bad Pirawarth alles andere als positiv. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der SV Bad Pirawarth weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Marchegg war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Marchfelder Bank Marchegg auf den SK Spannberg, Bad Piraw. spielt tags zuvor gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SC Marchfelder Bank Marchegg – SV Bad Pirawarth, 2:0 (1:0)

33 Jovo Peric 1:0

75 Richard Michalec 2:0

