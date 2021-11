Eckartsau besiegt Poysbrunn/F. deutlich

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:42

1. Klasse Nord: Eckartsau kam gegen den SCU Poysbrunn/F. vor etwa 100 Besuchern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Der SCG Eckartsau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Maximilian Haller trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 18. Minute brachte Ralf Weber das Netz für Eckartsau zum Zappeln und stellte auf 2:0. Fabio Wolf war zur Stelle und markierte das 1:2 von Poysbrunn/F. (20.). Roman Idinger beförderte das Leder per Freistoß zum 3:1 des SCG Eckartsau über die Linie (24.). Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Hugo Pull in der 37. Minute anwachsen. Letztlich bekam der SCU Poysbrunn/F. auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 1:4 ihr Ende fand.

Eckartsau setzt sich vom Tabellenende ab

Eckartsau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der SCG Eckartsau konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Poysbrunn/F. stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Nord und hat bereits 35 Gegentreffer kassiert. Der Gast musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Poysbrunn/F. insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von Poysbrunn/F. wird immer größer. Gegen Eckartsau verlor der SCU Poysbrunn/F. bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Der SCG Eckartsau setzte sich mit diesem Sieg von Poysbrunn/F. ab und nimmt nun mit elf Punkten den 13. Rang ein, während der SCU Poysbrunn/F. weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Eckartsau bei der Reserve des SV Stripfing an, während Poysbrunn/F. zwei Tage zuvor den USV 1950 Hauskirchen empfängt.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SCU Poysbrunn/F, 4:1 (4:1)

14 Maximilian Haller 1:0

18 Ralf Weber 2:0

20 Fabio Wolf 2:1

24 Roman Idinger 3:1

37 Hugo Pull 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!