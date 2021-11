Hauskirchen gewinnt Kellerduell gegen Poysbrunn/F.

Details Samstag, 06. November 2021 02:39

1. Klasse Nord: Rund 100 Besucher kamen zum Kellerduell zwischen dem USV Hauskirchen und dem SCU Poysbrunn/F. Der Tabellenletzte USV 1950 Hauskirchen kam gegen den SCU Poysbrunn/F. zu einem klaren 4:1-Erfolg und gab die Rote Laterne gleich weiter.

Jan Kadera trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. Dominic Wollner ließ sich in der 22. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Poysbrunn/F. Kurz vor der Pause traf Kristian Wurst für den USV Hauskirchen (41.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Zukic-Doppelpack und Rot für Lzicar

Alen Zukic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Hauskirchen (57./70.). Der kurz zuvor eingewechselte Roman Lzicar (Poysbrunn) sah nach 76 Minuten die Gelb-Rote Karte. Am Ende hieß es für den USV 1950 Hauskirchen: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim SCU Poysbrunn/F. Es war der erste volle Erfolg der Hauskirchner in dieser Saison.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Poysbrunn/F. Die mittlerweile 39 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Heimmannschaft steht mit sechs Punkten auf dem nun letzten Platz. Die Misere des SCU Poysbrunn/F. hält an. Insgesamt kassierte Poysbrunn/F. nun schon vier Niederlagen am Stück.

Der USV Hauskirchen holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Hauskirchen den letzten Platz und belegt jetzt den 15. Tabellenplatz. Raus aus der Gefahrenzone ist man nach dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage aber noch nicht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Als Nächstes steht für den SCU Poysbrunn/F. eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen den SV Zistersdorf. Der USV Hauskirchen empfängt – ebenfalls am Samstag – die Zweitvertretung des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCU Poysbrunn/F. – USV 1950 Hauskirchen, 1:4 (1:2)

12 Jan Kadera 0:1

22 Dominic Wollner 1:1

41 Kristian Wurst 1:2

57 Alen Zukic 1:3

70 Alen Zukic 1:4

