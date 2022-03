Poysbrunn/F. feiert späten Sieg über Zistersdorf

Details Samstag, 05. März 2022 03:08

1. Klasse Nord: Knapp 100 Zuschauer kamen zum Nachtragsspiel der 14. Runde nach Poysbrunn und bekamen eine späte Entscheidung der Hausherren zu sehen. Obwohl der SV Zistersdorf auf dem Papier der klare Favorit war, mussten die Gäste gegen den SCU Poysbrunn/F. eine überraschende 1:2-Pleite einstecken. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg des SV Zistersdorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In Halbzeit zwei brachte Martin Fuxa die Gäste aus Zistersdorf in der 69. Spielminute in Führung. Doch die Gastgeber gaben nicht auf und konnten sich noch spät für die Bemühungen belohnen. Poysbrunns Erik Hradil traf in Minute 86 zum Ausgleich. Zum Mann des Spiels avancierte Fabio Wolf, der für die Heimmannschaft in der Schlussphase den Führungstreffer und gleichzeitig den Sieg markierte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SCU Poysbrunn/F. den SV Zistersdorf 2:1.

Poysbrunn gibt rote Laterne wieder ab

Poysbrunn/F. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 43 Gegentoren stellt der SCU Poysbrunn/F. die schlechteste Abwehr der Liga. Zwei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Poysbrunn/F. momentan auf dem Konto. Der SCU Poysbrunn/F. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat der SV Zistersdorf derzeit auf dem Konto.

Während Poysbrunn/F. am kommenden Sonntag den SC Poysdorf empfängt, bekommt es Zistersdorf am selben Tag mit dem SV AUST-BAU Großkrut zu tun.

1. Klasse Nord: SCU Poysbrunn/F. – SV Zistersdorf, 2:1 (0:0)

69 Martin Fuxa 0:1

86 Erik Hradil 1:1

89 Fabio Wolf 2:1