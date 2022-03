SC Poysdorf untermauert gegen Haringsee Heimstärke

Details Sonntag, 06. März 2022 02:55

1. Klasse Nord: Am Samstag trafen der SC Poysdorf und Haringsee im Nachtragsspiel der 14. Runde aufeinander. Das Match entschied Poysdorf vor rund 100 Fans mit 2:0 für sich. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Poysdorf enttäuschte die Erwartungen nicht. Nach dem Heimsieg hat sich Poysdorf wieder auf den zweiten Tabellenplatz geschoben.

Bereits in der Anfangsphase ging es hin und her. In Minute sieben hatten die Hausherren ihre erste Möglichkeit, im Gegenzug kamen auch die Gäste zu ihrer ersten guten Chance im Spiel. In der 15. Minute traf die Heimmannschaft zum ersten Mal ins Schwarze. Nach einem Eckball stand Florian Schön am richtigen Platz und brachte den SC Poysdorf mit 1:0 in Führung. Danach flachte das Spiel ein wenig ab. Poysdorf hatte mehr vom Spiel, kam aber zu keinen nennenswerten Torchancen mehr. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Rückkehrer Schön wird zum Matchwinner

Die Gastgeber kamen mutig aus den Kabinen und hatten gleich ihre nächste Chance den Vorsprung weiter auszubauen. Leisser, Busch und Schön ließen die besten Torgelegenheiten aber noch aus. Das 2:0 ließ den SC Poysdorf und Florian Schön zum zweiten Mal im Match jubeln (71.). Wieder war es ein Eckball, der den Weg auf den Kopf von Schön fand. Der Rückkehrer köpfte ungehindert zum 2:0 ein. Haringsee kam in Halbzeit zwei nicht mehr gefährlich vor das Gehäuse der Heimelf. Unter dem Strich verbuchte Poysdorf gegen den SV GG Haringsee einen 2:0-Sieg.

Der Defensivverbund des SC Poysdorf steht nahezu felsenfest. Erst elfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Elf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Poysdorf. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Poysdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Haringsee derzeit auf dem Konto. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SC Poysdorf zum SCU Poysbrunn/F, zeitgleich empfängt der SV GG Haringsee den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SV GG Haringsee, 2:0 (1:0)

15 Florian Schoen 1:0

71 Florian Schoen 2:0