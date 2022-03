Klarer Sieg in Poysbrunn: SC Poysdorf auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 12. März 2022 02:25

1. Klasse Nord: Etwa 150 Besucher wollten den Auftakt zur Frühjahrsrunde in Poysbrunn mitverfolgen. Mit 0:4 verlor der SCU Poysbrunn/F. am vergangenen Freitag deutlich gegen den SC Poysdorf. Poysdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Tabellenführer gefunden.

Nach neun Minuten fanden die Gäste ihre erste Torchance vor. Lukas Nestler kam nach einer Flanke frei zum einem Volley, der allerdings sein Ziel verfehlte. Nach einem weiten Einwurf brachte Mark Olschnegger sein Team in der 19. Minute nach vorn. Die Gastgeber verlegten sich auf die Defensive und wollten mit Konterangriffen zum Erfolg kommen. Doch dies ließ der SC Poysdorf nur selten zu. Zunächst scheiterte Schweinberger mit einem Abschluss noch an Keeper Gerald Bauer. Der darauf folgende Eckball war erfolgreicher. Markus Schweinberger beförderte das Leder zum 2:0 des SC Poysdorf über die Linie (35.). Nur fünf Minuten später tauchte Florian Schön gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf, doch sein Schuss wurde abgewehrt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Poysdorf hatte alles im Griff

Beim 0:3 hatten die Gastgeber aus Poysbrunn auch Pech. Nach einer Hereingabe in den Strafraum wurde deas Spielgerät unglücklich abgefälscht und landete im Tor. Mit diesem 3:0 durch Martin Thiem schien die Partie bereits in der 55. Minute mit dem SC Poysdorf einen sicheren Sieger zu haben. Nach einer guten Stunde fand Poysbrunn ihre erste Möglichkeit vor, doch Poysdorfs Torhüter Marek Gladis konnte sich auszeichnen. Viel mehr kam aber nicht von den Hausherren. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrick Busch für den Treffer zum 0:4-Endstand sorgte (92.). Am Schluss siegte Poysdorf gegen Poysbrunn/F.

Der SCU Poysbrunn/F. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Heimteams im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 47 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord. Nun musste sich Poysbrunn/F. schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SCU Poysbrunn/F. ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der SC Poysdorf ist weiter auf Kurs. Der Defensivverbund des SC Poysdorf steht nahezu felsenfest. Erst elfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Poysdorf. In den letzten fünf Partien rief Poysdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die Defensivleistung von Poysbrunn/F. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Poysdorf offenbarte der SCU Poysbrunn/F. eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Sonntag reist Poysbrunn/F. zum SC Marchfelder Bank Marchegg, zeitgleich empfängt der SC Poysdorf die Zweitvertretung des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCU Poysbrunn/F. – SC Poysdorf, 0:4 (0:2)

92 Patrick Busch 0:4

55 Martin Thiem 0:3

35 Markus Schweinberger 0:2

19 Mark Olschnegger 0:1