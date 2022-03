SV Zistersdorf hat beim SV Großkrut die Nase vorn

Details Sonntag, 13. März 2022 02:08

1. Klasse Nord: Etwa 175 Zuschauer wollten den Frühjahrsauftakt des SV Großkrut gegen den SV Zistersdorf mitverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied – der SV Zistersdorf siegte in Unterzahl mit 2:1 gegen den SV Großkrut. Den Siegestreffer markierte ausgerechnet ein Ex-Großkruter. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Zistersdorf. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Die Anfangsphase sah keine Mannschaft im Vorteil. Zunächst versenkte Martin Fuxa die Kugel zum 1:0 (21.) für die Gäste. Den Freudenjubel des SV Zistersdorf machte Raphael Weingartshofer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (24.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Sieg in Unterzahl

Kurz nach Wiederbeginn dann der Schock für die Gäste des SV Zistersdorf. Marek Sustek sah nach seiner Kritik vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt und schwächte somit sein Team. Die Hausherren des SV Großkrut konnten aus der Überzahl aber nichts Zählbares schöpfen. Der SV Zistersdorf überraschte die Gastgeber und ausgerechnet der ehemalige Großkrut-Akteur Markus Hörwein brachte den Ball zum 2:1 für die Gäste über die Linie (73.). Unter dem Strich verbuchte Zistersdorf gegen Großkrut einen 2:1-Sieg.

Der SV AUST-BAU Großkrut findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte der SV Großkrut bislang. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Großkrut momentan auf dem Konto.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Zistersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur dreimal gab sich der SV Zistersdorf bisher geschlagen. Zistersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV AUST-BAU Großkrut zum ATSV Sparta Deutsch-Wagram, zeitgleich empfängt der SV Zistersdorf den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV Zistersdorf, 1:2 (1:1)

21 Martin Fuxa 0:1

24 Raphael Weingartshofer 1:1

73 Markus Hoerwein 1:2