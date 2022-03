Punkteteilung zwischen Marchegg und Poysbrunn/F.

Details Sonntag, 20. März 2022 01:58

1. Klasse Nord: Etwa 100 Besucher kamen zum Heimspiel des SC Marchegg gegen den SCU Poysbrunn/F. Das Spiel vom Samstag zwischen dem SC Marchegg und Poysbrunn/F. endete mit einem 3:3-Remis. Der SCU Poysbrunn/F. stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von Marchegg bei Poysbrunn/F. geendet.

Es dauerte eine gute Viertelstunde bis der erste Treffer fiel. Jovo Peric brachte den SCU Poysbrunn/F. in der 16. Minute ins Hintertreffen. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Martin Valsa den 1:1-Ausgleich (20.). Das brachte den Gästen neuen Schwung in ihr Angriffsspiel. Lukas Kysela nutzte die Chance für Poysbrunn/F. und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Kein Sieger, kein Verlierer

Der SCU Poysbrunn/F. musste kurz nach Wiederbeginn den Treffer von Elias Pajan zum 2:2 hinnehmen (46.). Neun Minuten später ging der SC Marchfelder Bank Marchegg durch den zweiten Treffer von Peric mit 3:2 in Führung. Geschockt zeigte sich Poysbrunn/F. nicht. Nur wenig später war Marcel Machac mit dem Ausgleich zur Stelle (60.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Marchegg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 1. Klasse Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 41 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Marchegg momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Marchfelder Bank Marchegg in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der SCU Poysbrunn/F. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. In der Defensive drückt der Schuh bei Poysbrunn/F, was in den 50 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der SCU Poysbrunn/F. verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und elf Niederlagen. In den letzten Partien hatte Poysbrunn/F. kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am nächsten Sonntag reist der SC Marchegg zur Reserve des SV Stripfing, zeitgleich empfängt der SCU Poysbrunn/F. den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: SC Marchfelder Bank Marchegg – SCU Poysbrunn/F, 3:3 (1:2)

16 Jovo Peric 1:0

20 Martin Valsa 1:1

36 Lukas Kysela 1:2

46 Elias Pajan 2:2

55 Jovo Peric 3:2

60 Marcel Machac 3:3