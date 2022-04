USV Hauskirchen kommt in Zistersdorf arg unter die Räder

Details Samstag, 02. April 2022 01:25

1. Klasse Nord: Etwas mehr als 100 Zuschauer wollten das Prestige-Derby zwischen dem SV Zistersdorf und dem USV Hauskirchen sehen. Der SV Zistersdorf erteilte dem USV Hauskirchen eine Lehrstunde: 9:1 hieß es am Ende für Zistersdorf. Damit wurde der SV Zistersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Ex-Hauki Martin Fuxa brachte den SV Zistersdorf in der siebten Minute in Front. Doch die Gäste konnten darauf noch eine Antwort finden. Kristian Wurst traf nur wenig später zum 1:1 zugunsten von Hauskirchen (14.). Danach lief das Spiel allerdings auf einer schiefen Ebene ab. Paul Kaufmann stellte die Weichen für Zistersdorf auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 2:1 zur Stelle war. Marek Sustek erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 29 Minuten auf 3:1. Für klare Verhältnisse sorgte der SV Zistersdorf, indem Markus Hörwein, ein weiterer Ex-Hauskirchner, das 4:1 markierte (38.). Der eingewechselte Marek Sustek markierte noch vor der Pause das 5:1 (43.). Der SV Zistersdorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Schützenfest gegen Abstiegskandidaten

Stephan Probst schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 6:1 für Zistersdorf in die Höhe. Kevin Nemecek gelang ein Doppelpack (67./71., EM), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Das 9:1 für den SV Zistersdorf stellte erneut Fuxa sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Hauskirchen konnte nur noch verhindern, dass das Ergebnis nicht zweistellig ausfiel. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Zistersdorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Zistersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der SV Zistersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Der USV 1950 Hauskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Momentan besetzt der USV Hauskirchen den letzten Tabellenplatz. Mit nur 15 Treffern stellt Hauskirchen den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nord. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und fünf Unentschieden sind die Aussichten des USV 1950 Hauskirchen alles andere als positiv. Langsam wird der Abstieg zur traurigen Gewissheit.

Mit 35 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SV Zistersdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim USV Hauskirchen nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Als Nächstes steht für Zistersdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SV Bad Pirawarth. Hauskirchen empfängt parallel den ATSV Sparta Deutsch-Wagram.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – USV 1950 Hauskirchen, 9:1 (5:1)

76 Martin Fuxa 9:1

71 Kevin Nemecek 8:1

67 Kevin Nemecek 7:1

55 Stephan Probst 6:1

43 Marek Sustek 5:1

38 Markus Hoerwein 4:1

29 Marek Sustek 3:1

18 Paul Kaufmann 2:1

14 Kristian Wurst 1:1

7 Martin Fuxa 1:0