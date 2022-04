Bad Pirawarth siegt bei Haringsee

Details Sonntag, 03. April 2022 01:45

1. Klasse Nord: Etwa 100 Zuschauer sahen das Spiel der 19. Runde in Haringsee. Mit 0:2 verlor der SV GG Haringsee am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SV Bad Pirawarth. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Bad Pirawarth denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Zunächst waren die beiden Teams auf Sicherheit bedacht und neutralisierten sich zumindest im Ergebnis. Doch ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Mathias Schmerold zum 1:0 zugunsten des Gasts (43.). Der SV Bad Pirawarth nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Dominik Krhut erhöhte den Vorsprung von Bad Pirawarth nach 72 Minuten auf 2:0. Als Haringsees Manuel Lang in der 87. Minute auch noch Gelb-Rot gezeigt bekam, war das Spiel gelaufen und die Gastgeber mussten sich beugen und die Niederlage akzeptieren. Am Ende punktete der SV Bad Pirawarth dreifach bei Haringsee.

Bad Pirawarth setzt sich etwas ab

Der SV GG Haringsee findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen.

Die drei Punkte brachten für Bad Pirawarth keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Bad Pirawarth momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Bad Pirawarth, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist Haringsee zum SC Simsek Bau Großengersdorf, zeitgleich empfängt der SV Bad Pirawarth den SV Zistersdorf.

1. Klasse Nord: SV GG Haringsee – SV Bad Pirawarth, 0:2 (0:1)

72 Dominik Krhut 0:2

43 Mathias Schmerold 0:1