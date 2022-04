Neusiedl/Z auch in Poysbrunn erfolgreich

Details Samstag, 09. April 2022 01:47

1. Klasse Nord: Über 110 Besucher kamen nach Poysbrunn und wollten das Spiel gegen den Tabellenführer aus Neusiedl/Zaya sehen. Mit einem 5:3-Erfolg im Gepäck ging es für Neusiedl/Z vom Auswärtsmatch bei Poysbrunn/F. in Richtung Heimat. Pflichtgemäß strich der SC Neusiedl/Zaya gegen den SCU Poysbrunn/F. drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte für Neusiedl/Z mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Der Tabellenführer geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Lukas Kysela mit einem Nachschuss das schnelle 1:0 für Poysbrunn/F. erzielte. Dann kam aber der Gast auf. Manuel Probst schockte den SCU Poysbrunn/F. und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Neusiedl/Zaya (20./35.). Geschockt zeigte sich Poysbrunn/F. aber ganz und gar nicht. Nur wenig später war Erik Hradil, nach einem Solo, mit dem 2:2-Ausgleich zur Stelle (40.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, köpfte Florian Wenzl nach einem Eckball das 3:2 (41.) für Neusiedl/Z. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, wurde ein Treffer der Gäste wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (48.). Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Neusiedl/Zaya sorgte Wenzl (54.), ehe Alexander Knie das 5:2 markierte (70.). Für das 3:5 des SCU Poysbrunn/F. zeichnete Michael Fohsler verantwortlich (86.). Am Ende verbuchte Neusiedl/Z gegen die Gastgeber einen Sieg.

Torfestival mit klarem Sieger

62 Tore kassierte Poysbrunn/F. bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nord. Der SCU Poysbrunn/F. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Poysbrunn/F. musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Poysbrunn/F. insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Neusiedl/Zaya 42 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe von Neusiedl/Z lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Poysbrunn/F. steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SC Neusiedl/Zaya mit aktuell 42 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Während der SCU Poysbrunn/F. am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV GG Haringsee gastiert, duelliert sich Neusiedl/Z zeitgleich mit der Reserve des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCU Poysbrunn/F. – SC Neusiedl/Zaya, 3:5 (2:3)

86 Michael Fohsler 3:5

70 Alexander Knie 2:5

54 Florian Wenzl 2:4

41 Florian Wenzl 2:3

40 Erik Hradil 2:2

35 Manuel Probst 1:2

20 Manuel Probst 1:1

10 Lukas Kysela 1:0