Deutsch-Wagram von Zistersdorf nicht zu stoppen

Details Sonntag, 17. April 2022 01:45

1. Klasse Nord: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram und der SV Zistersdorf vor rund 150 Zuschauern in der Bajwaroadlines-Arena. mit dem Endstand von 7:1. Deutsch-Wagram ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Zistersdorf einen klaren Erfolg. Tore hatten beide Mannschaften dem Publikum im Hinspiel nicht geboten. Es hatte mit 0:0 geendet.

Paul Urmann brachte den ATSV Sparta Deutsch-Wagram in der 17. Minute in Front. Sascha Mark erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 21 Minuten auf 2:0. Kevin Nemecek war zur Stelle und markierte per Strafstoß das 1:2 von Zistersdorf (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Bernhard Wolkensteiner in der 29. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Durch Treffer von Urmann (58.), Patrick Liska (64.) und Milan Krivanek (72., Eigentor) zog Deutsch-Wagram uneinholbar davon. Mark war es, der kurz vor Ultimo das 7:1 besorgte und den ATSV Sparta Deutsch-Wagram inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Letztlich feierte Deutsch-Wagram gegen den SV Zistersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Deutsch Wagram bleibt voll im Titelrennen

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt Deutsch-Wagram den besten Angriff der 1. Klasse Nord. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass Deutsch-Wagram zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SV Zistersdorf bekleidet mit 36 Zählern Tabellenposition sechs. Zehn Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Sparta Deutsch-Wagram zum SV Bad Pirawarth, zeitgleich empfängt Zistersdorf den SC Poysdorf.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SV Zistersdorf, 7:1 (3:1)

90 Sascha Mark 7:1

72 Eigentor durch Milan Krivanek 6:1

64 Patrick Liska 5:1

58 Paul Urmann 4:1

29 Bernhard Wolkensteiner 3:1

24 Kevin Nemecek 2:1

21 Sascha Mark 2:0

17 Paul Urmann 1:0