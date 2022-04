Der SV Stripfing II und Haringsee teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 24. April 2022 01:13

1. Klasse Nord: Die Zweitvertretung des SV Stripfing und Haringsee teilten sich an diesem Spieltag vor knapp 70 Zuschauern die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte der SV GG Haringsee deutlich mit 4:0 für sich entschieden.

Die Gäste aus Haringsee waren vor dem Duell mit Stripfing punktegleich. Marian Paholik brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (26.). Leon Aichinger schoss für den SV Stripfing II in der 37. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. In der 37. Minute, also nur wenige Sekunden nach dem Ausgleich, brachte Filip Cerkezovic das Netz für Haringsee zum Zappeln und sorgte erneut für die Führung der Gäste. Filip Karol Lukasik war zur Stelle und markierte das 2:2 des SV Stripfing II (45+2.). Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich das Heimteam und der SV GG Haringsee remis.

Beide Teams bleiben im sicheren Mittelfeld

Der SV Stripfing II führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Zehn Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat der SV Stripfing II derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für den SV Stripfing II nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Die Trendkurve von Haringsee geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Der SV GG Haringsee belegt mit 31 Punkten den achten Tabellenplatz. Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Haringsee momentan auf dem Konto. Der SV GG Haringsee erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Kommende Woche tritt der SV Stripfing II beim SC Simsek Bau Großengersdorf an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt Haringsee Heimrecht gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SV Stripfing II – SV GG Haringsee, 2:2 (2:2)

48 Filip Karol Lukasik 2:2

37 Leon Aichinger 1:1

37 Filip Cerkezovic 1:2

26 Marian Paholik 0:1