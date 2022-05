Kantersieg in Eckartsau: Neusiedl/Z weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:01

1. Klasse Nord: Neusiedl/Z führte Eckartsau nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. An der Favoritenstellung ließ der SC Neusiedl/Zaya keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SCG Eckartsau vor rund 150 Zuschauern einen klaren Sieg davon. Im Hinspiel hatte Neusiedl/Z einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Oliver Straka brachte Eckartsau in der 20. Minute ins Hintertreffen. Amel Koldzic versenkte die Kugel zum 2:0 (22.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Alexander Knie die Führung des SC Neusiedl/Zaya auf 3:0 aus. Das überzeugende Auftreten des Gasts fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Auch in Halbzeit zwei legte der Tabellenführer stark los. Für die Vorentscheidung waren Lazar Miletic (47.) und Markus Ohler (56.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. In der Schlussphase gelang dem SCG Eckartsau noch der Ehrentreffer durch Christoph Tröstler (80.). Knie stellte schließlich in der 86. Minute den 6:1-Sieg für Neusiedl/Z sicher. Schlussendlich setzte sich der Tabellenprimus mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Neusiedl/Zaya weiterhin die Nummer eins

Trotz der Schlappe behält Eckartsau den zwölften Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen.

Nach 24 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Neusiedl/Zaya 55 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von Neusiedl/Z ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Der SCG Eckartsau kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der SC Neusiedl/Zaya derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Sonntag trifft Eckartsau auf den SV GG Haringsee, Neusiedl/Z spielt am selben Tag gegen den USV 1950 Hauskirchen.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SC Neusiedl/Zaya, 1:6 (0:3)

86 Alexander Knie 1:6

80 Christoph Troestler 1:5

56 Markus Ohler 0:5

47 Lazar Miletic 0:4

42 Alexander Knie 0:3

22 Amel Koldzic 0:2

20 Oliver Straka 0:1