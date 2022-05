Poysbrunn/F. weist den SV Großkrut in die Schranken

Details Samstag, 14. Mai 2022 01:13

1. Klasse Nord: Dem vermeintlichen Underdog, dem SCU Poysbrunn/F, wusste der SV AUST-BAU Großkrut nichts entgegenzusetzen und kassierte vor rund 200 Zuschauern ein herbes 1:4. Poysbrunn/F. hat mit dem Sieg über den SV Großkrut einen Coup gelandet. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte Großkrut im Hinspiel durch einen 2:0-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Lukas Melicharek das schnelle 1:0 für den SCU Poysbrunn/F. erzielte. In der 37. Minute erhöhte Lukas Kysela auf 2:0 für Poysbrunn/F. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Der dritte Streich des SCU Poysbrunn/F. war Erik Hradil vorbehalten (59.). In der 66. Minute brachte der SV AUST-BAU Großkrut das Netz durch einen Treffer von Bernd Körber zum Zappeln. Mit dem 4:1 sicherte Kysela Poysbrunn/F. nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). Die wichtigen Punkte sollten beim Gastgeber bleiben. Letzten Endes schlug der SCU Poysbrunn/F. im 24. Saisonspiel den SV Großkrut souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse.

Poysbrunn/F. kämpft um den Klassenerhalt

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Poysbrunn/F. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 14. Tabellenplatz. Der SCU Poysbrunn/F. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und 15 Pleiten.

Mit 34 gesammelten Zählern hat Großkrut den achten Platz im Klassement inne. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Großkrut nicht zur Entfaltung, sodass nur 26 erzielte Treffer auf das Konto des SV AUST-BAU Großkrut gehen. Großkrut verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und elf Niederlagen. Der SV AUST-BAU Großkrut baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommende Woche tritt Poysbrunn/F. beim SV Großebersdorf an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der SV Großkrut Heimrecht gegen die Reserve des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCU Poysbrunn/F. – SV AUST-BAU Großkrut, 4:1 (2:0)

75 Lukas Kysela 4:1

66 Bernd Koerber 3:1

59 Erik Hradil 3:0

37 Lukas Kysela 2:0

8 Lukas Melicharek 1:0