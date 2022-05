Spannbergs Deubner bestraft SC Marchegg in der Schlussphase

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:13

1. Klasse Nord: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SK Spannberg vor rund 120 Zuschauern mit 2:1 gegen Marchegg für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des SC Marchfelder Bank Marchegg gegangen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 51. Minute traf Spannberg zum ersten Mal ins Schwarze und Christian Thüringer drehte jubelnd ab. Galip Turan war zur Stelle und markierte das 1:1 des SC Marchegg (67.). Für das 2:1 des SK Spannberg zeichnete Samuel Deubner verantwortlich (75.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Gastgebers.

Spannberg erobert Platz vier

Mit 66 geschossenen Toren gehört der SK Spannberg offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord. 15 Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Spannberg momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SK Spannberg nur sieben Zähler.

14 Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Marchegg derzeit auf dem Konto. Der Gast kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den fünften Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Kurz vor Saisonende besetzt der SK Spannberg mit 49 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Am nächsten Sonntag reist Spannberg zum SV Bad Pirawarth, zeitgleich empfängt der SC Marchfelder Bank Marchegg den SC Kreuttal.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC Marchfelder Bank Marchegg, 2:1 (0:0)

75 Samuel Deubner 2:1

67 Galip Turan 1:1

51 Christian Thueringer 1:0