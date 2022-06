Punkteteilung zwischen Marchegg und Kreuttal

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:19

1. Klasse Nord: Der SC Marchegg und Kreuttal trennten sich vor rund 100 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis getrennt.

Patrik Ciger brachte Marchegg nach 36 Minuten die 1:0-Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. James Miller versenkte einen Strafstoß in der 75. Minute im Netz des SC Marchfelder Bank Marchegg. Eine Minute später ging der SC Marchegg durch den zweiten Treffer von Ciger erneut in Führung. Kurz vor Ende der Partie war es abermals Miller, der den SC Kreuttal rettete und den Ausgleich markierte (89.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Marchegg und Kreuttal spielten unentschieden.

In (vor-)letzter Minute: Miller rettet das Remis

Kurz vor Saisonende besetzt der SC Marchfelder Bank Marchegg mit 47 Punkten den fünften Tabellenplatz. Der SC Marchegg entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SC Kreuttal in der Tabelle über dem ominösen Strich. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Marchegg beim SC Neusiedl/Zaya, Kreuttal empfängt zeitgleich den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: SC Marchfelder Bank Marchegg – SC Kreuttal, 2:2 (1:0)

89 James Miller 2:2

76 Patrik Ciger 2:1

75 James Miller 1:1

36 Patrik Ciger 1:0