SC Großengersdorf verliert beim SV Zistersdorf

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:24

1. Klasse Nord: Rund 75 Fußballfans versammelten sich am Sportplatz in Zistersdorf um das Spiel der 28. Runde gegen Großengersdorf zu sehen. Mit 0:3 verlor der SC Großengersdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen den SV Zistersdorf. Als Favorit rein – als Sieger raus. Zistersdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Michael Seimann brachte den SV Zistersdorf in der 21. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Seimann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Für klare Verhältnisse sorgte Zistersdorf, indem Markus Hörwein das 3:0 markierte (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Zistersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Großengersdorf.

Souveräner Sieg gegen Absteiger

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Zistersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Der SC Simsek Bau Großengersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der SC Großengersdorf bisher ein. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Großengersdorf Abstieg. Im Sturm des SC Simsek Bau Großengersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 22 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Großengersdorf alles andere als positiv. In zwölf ausgetragenen Spielen kam Großengersdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am nächsten Sonntag reist Zistersdorf zum SCU Poysbrunn/F, zeitgleich empfängt der SC Simsek Bau Großengersdorf den ATSV Sparta Deutsch-Wagram.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – SC Simsek Bau Großengersdorf, 3:0 (1:0)

83 Markus Hoerwein 3:0

53 Michael Seimann 2:0

21 Michael Seimann 1:0