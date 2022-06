Neusiedl/Z. feiert gegen Marchegg das Meisterstück

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:07

1. Klasse Nord: Am Samstag begrüßte Neusiedl/Z den SC Marchegg. Die Begegnung ging vor rund 400 Zuschauern mit 3:1 zugunsten des SC Neusiedl/Zaya aus. Neusiedl/Z hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte sich der SC Neusiedl/Zaya auf dem Platz von Marchegg die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

In Minute elf hatten die Gäste eine große Chance in Führung zu gehen. Doch der Elfmeter ging nur an die Stange. Lazar Miletic machte in der 13. Minute das 1:0 von Neusiedl/Z perfekt. Danach drückten die Heimischen auf das zweite Tor. Für das 1:1 des SC Marchfelder Bank Marchegg zeichnete Jovo Peric verantwortlich (37.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Alexander Knie brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SC Neusiedl/Zaya über die Linie (68.) und ließ den Großteil der Fans jubeln. Nur wenig später sah Marcheggs Trainer Martin Grabenbauer Gelb-Rot (72.). Mit dem 3:1 sicherte Miletic dem Gastgeber nicht nur den Sieg und den Titel, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (87.). Schließlich sprang für den Tabellenführer gegen den SC Marchegg ein Dreier heraus.

Neusiedl/Zaya feiert Meistertitel

Nach 29 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Neusiedl/Z 68 Zähler zu Buche. Mit nur 17 Gegentoren stellt der SC Neusiedl/Zaya die sicherste Abwehr der Liga.

In der Tabelle liegt Marchegg nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge ist die Situation der Gäste aktuell alles andere als rosig. Bei Neusiedl/Z dagegen läuft es mit insgesamt 68 Punkten wie am Schnürchen.

Kommende Woche tritt der SC Neusiedl/Zaya beim SK Spannberg an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt der SC Marchfelder Bank Marchegg Heimrecht gegen den SV GG Haringsee.

1. Klasse Nord: SC Neusiedl/Zaya – SC Marchfelder Bank Marchegg, 3:1 (1:1)

87 Lazar Miletic 3:1

68 Alexander Knie 2:1

37 Jovo Peric 1:1

13 Lazar Miletic 1:0