Gegen Großengersdorf: SC Poysdorf mit Kantersieg zum Saisonabschluss

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:19

1. Klasse Nord: Etwas mehr als 120 Besucher kamen nach Poysdorf. Der SC Simsek Bau Großengersdorf kassierte zum Saisonabschluss eine 1:6-Klatsche gegen den SC Poysdorf. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der SC Poysdorf enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 3:0 gewonnen.

Mark Olschnegger brachte Poysdorf in der 22. Minute mit einem Freistoß-Treffer in Front. In der 25. Minute erhöhte Roman Strobl auf 2:0 für den SC Poysdorf. Für ruhige Verhältnisse sorgte Dominik Wolfram, als er mit einem Strafstoß das 3:0 für den SC Poysdorf besorgte (34.). Der SC Großengersdorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Poysdorf. Der SC Poysdorf legte in der 58. Minute durch Florian Schön zum 4:0 nach. Schön überwand den gegnerischen Schlussmann auch zum 5:0 (70.). In der Schlussphase gelang Bernhard Schippani noch per Strafstoß der Ehrentreffer für Großengersdorf (76.). Der sechste Streich des SC Poysdorf war wieder Olschnegger vorbehalten (78.). Schlussendlich setzte sich der SC Poysdorf mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Poysdorf als Dritter lange im Titelrennen dabei

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für Poysdorf. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Dass der SC Poysdorf über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. Der SC Poysdorf erzielte insgesamt 72 Treffer. Poysdorf weist mit 20 Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Der SC Poysdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

Der SC Simsek Bau Großengersdorf ist in der Rückrunde ohne Sieg geblieben. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Gast ein. Dieses Mal entkam Großengersdorf dem Abstieg nicht mehr. Nach 29 Spielen steht der SC Großengersdorf auf Platz 15. Mit 82 Gegentoren gab die Hintermannschaft des SC Simsek Bau Großengersdorf in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Mit nun schon 21 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Großengersdorf alles andere als positiv.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SC Simsek Bau Großengersdorf, 6:1 (3:0)

78 Mark Olschnegger 6:1

76 Bernhard Schippani 5:1

70 Florian Schoen 5:0

58 Florian Schoen 4:0

34 Dominik Wolfram 3:0

25 Roman Strobl 2:0

22 Mark Olschnegger 1:0