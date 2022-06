Abfuhr für Poysbrunn/F. bei Deutsch-Wagram

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:24

1. Klasse Nord: Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram ließ dem SCU Poysbrunn/F. im letzten Spiel keine Chance und gewann vor rund 80 Zuschauern mit 4:0. Die Überraschung blieb aus: Gegen Deutsch-Wagram kassierte Poysbrunn/F. eine deutliche Niederlage. Auf fremdem Platz hatte sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram im Hinspiel einen 3:1-Sieg beim SCU Poysbrunn/F. gesichert.

Dominic Wollner schlüpfte nach 13 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 80 Zuschauern ins eigene Netz traf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Sascha Mark die Führung von Deutsch-Wagram aus. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. In der 60. Minute legte Mark zum 3:0 zugunsten des ATSV Sparta Deutsch-Wagram nach. Marcel Maxa stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Deutsch-Wagram sicher. Nach abgeklärter Leistung blickte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram auf einen klaren Heimerfolg über Poysbrunn/F.

Deutsch Wagram Vizemeister, für Poysbrunn geht es nach unten

Deutsch-Wagram bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Dass der ATSV Sparta Deutsch-Wagram über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. Deutsch-Wagram erzielte insgesamt 80 Treffer. Niederlagen hatten für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging Deutsch-Wagram punktlos vom Feld. 21-mal holte man die volle Zählerausbeute, viermal spielte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram unentschieden. Deutsch-Wagram zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit 91 Gegentreffern stellte der SCU Poysbrunn/F. die schlechteste Defensive der Liga. Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht der Gast Platz 14 und somit nicht den Klassenerhalt. Der Angriff von Poysbrunn/F. kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 48 Treffern unter Beweis stellt. Die Saisonbilanz des SCU Poysbrunn/F. kommt dürftig daher, wie fünf Siege, sechs Remis und 19 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Poysbrunn/F. alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SCU Poysbrunn/F, 4:0 (2:0)

80 Marcel Maxa 4:0

60 Sascha Mark 3:0

44 Sascha Mark 2:0

13 Eigentor durch Dominic Wollner 1:0