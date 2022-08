Orth bleibt nur der Ehrentreffer beim SV Bad Pirawarth

Details Sonntag, 14. August 2022 01:50

1. Klasse Nord: Knapp 150 Zuschauer kamen nach Bad Pirawarth um den Saisonauftakt gegen den SC Orth/Donau mitzuverfolgen. Aufsteiger SC Orth/Donau konnte dem SV Bad Pirawarth zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4.

Die Gäste hielten das Spiel in den ersten zwanzig Minuten offen und hinten die Null. Sandro Krizso stellte die Weichen für Bad Pirawarth dann aber auf Sieg, als er in Minute 23 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Gastgeber brachten den Ball zum 2:0 über die Linie (30.). Torschütze war Daniel Hübler. Bevor es in die Pause ging, hatte Hübler noch das 3:0 parat (40.). Nach dem souveränen Auftreten des SV Bad Pirawarth überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Hübler trifft dreifach

Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Bad Pirawarth einen sicheren Sieger zu haben. Und wieder war es Daniel Hübler der sich von Kollegen und Fans bejubeln ließ. Mathias Klement erzielte in der 55. Minute den Ehrentreffer für Orth. Letztlich fuhr der SV Bad Pirawarth einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

1. Klasse Nord: SV Bad Pirawarth – SC Orth/Donau, 4:1 (3:0)

55 Mathias Klement 4:1

50 Daniel Huebler 4:0

40 Daniel Huebler 3:0

30 Daniel Huebler 2:0

23 Sandro Krizso 1:0