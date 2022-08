Haringsee holt Remis beim SC Kreuttal – dank Cerkezovic

Details Dienstag, 16. August 2022 01:18

1. Klasse Nord: Rund 80 Zuschuer kamen nach Unterolberndorf in die Kreuttal-Arena um das Spiel gegen den SV GG Haringsee zu sehen. Im Spiel von Kreuttal gegen Haringsee gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Es dauerte nicht lange bis zum ersten mal gejubelt wurde. In der achten Minute lenkte Kreuttals Clemens Noll den Ball zugunsten des SV GG Haringsee ins eigene Netz. James Miller war es, der in der 15. Minute das Spielgerät im Tor des Gasts unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Doch wieder schlugen die Gäste zu. Patrik Brieska machte in der 20. Minute das 2:1 von Haringsee perfekt. In der 28. Minute hatte der SC Kreuttal den Ausgleich durch Zübeyir Sahin parat. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Torreiches Remis

Alexander Pipal versenkte die Kugel zum 3:2 (50.) und brachte den SCK zum ersten Mal in Front. Doch Filip Cerkezovic schoss für den SV GG Haringsee in der 66. Minute das dritte Tor und stellte auf 3:3. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Nach 30 Spielen in der vergangenen Saison fand sich Kreuttal auf dem zwölften Rang wieder. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gastgeber derzeit auf dem elften Rang.

Ein Punkt reichte Haringsee, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun einem Punkt steht der SV GG Haringsee auf Platz zehn.

1. Klasse Nord: SC Kreuttal – SV GG Haringsee, 3:3 (2:2)

66 Filip Cerkezovic 3:3

50 Alexander Pipal 3:2

28 Zuebeyir Sahin 2:2

20 Patrik Brieska 1:2

15 James Miller 1:1

8 Eigentor durch Clemens Noll 0:1