Kronberg leistet gegen Poysdorf nur wenig Widerstand

Details Dienstag, 16. August 2022 01:33

1. Klasse Nord: Der Aufsteiger USC Kronberg empfing im zweiten Spiel der Saison vor rund 100 Zuschauern den Dritten der letzten Saison, den SC Poysdorf und hatte nur wenig entgegen zu setzen. Der SC Poysdorf fertigte den USC Kronberg am Montag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste. Nach einem flachen Pass kam der Ball zu Florian Schön, der den Ball Richtung langes Eck stochere. Doch da stand ein Kronberger Verteidiger im Weg und klärte den Ball. Kronberg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Daniel Leisser das schnelle 1:0 für den SC Poysdorf erzielte. Nach einem harten Foul an der Strafraumgrenze, legte sich Daniel Leisser den Ball zurecht und versenkte den Ball im linken Eck. Nach einer Flanke von Lukas Nestler traf Martin Urban mit einer Direktabnahme zum 2:0 für Poysdorf (17.). Mit dem 3:0 durch Johannes Bernscherer, der nach einem Freistoß per Kopf einnetzte, schien die Partie bereits in der 20. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. In Minute 35 forderten die Gäste Strafstoß, nachdem Martin Urban im Strafraum zu Fall gebracht wurde, doch der Pfiff blieb aus. Eine Minute später hatten die Gastgeber ihre erste gute Chance, trafen allerdings nicht (36.). Der USC Kronberg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Poysdorf.

Souveräner Auftritt des SC Poysdorf

Kurz nach Wiederbeginn hatte Poysdorf die nächste Großchance im Spiel. Nach einer super Ballstafette von Schön und Pacinda kam Florian Schön zentral vor dem Tor zum Abschluss, doch dieser geht deutlich über das Tor. Kronberg wurde deutlich abgehängt, als Poysdorfs Schön, nach einer Flanke von Urban zum 4:0 einköpfte (56.). Die Gastgeber kamen nie wirklich gefährlich vor das Gehäuse der Poysdorfer. Die Gäste spielten souverän und ließen Ball und Gegner laufen. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Robert Pacinda, der das 5:0 aus Sicht des SC Poysdorf perfekt machte (89.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der Tabellenführer einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der USC Kronberg verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle nur wenig an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

Mit 64 Punkten aus den insgesamt 30 Partien der letzten Spielzeit stand der SC Poysdorf schließlich auf dem dritten Platz.

1. Klasse Nord: USC Kronberg – SC Poysdorf, 0:5 (0:3)

89 Robert Pacinda 0:5

56 Florian Schoen 0:4

20 Johannes Bernscherer 0:3

17 Martin Urban 0:2

9 Daniel Leisser 0:1