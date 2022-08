Hattrick von Eisenecker: Und doch kein Punkt für den SK Spannberg in Großkrut

Details Sonntag, 21. August 2022 04:43

1. Klasse Nord: In der 3. Runde empfing der SV AUST-BAU Großkrut vor rund 200 Zuschauern den SK Spannberg. Das Spiel lieferte Tore am laufenden Band. Der SK Spannberg steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV AUST-BAU Großkrut mit 3:4.

SV Großkrut erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Matula traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Doch die Freude der heimischen Fans wurde dann gedämpft. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Eisenecker mit den Treffern (24./29./43.) zum 3:1 für den SK Spannberg. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Matula wurde zum Matchwinner für Großkrut

Alen Orman verkürzte für den SV AUST-BAU Großkrut später in der 55. Minute auf 2:3. Doch die Hausherren schwächten sich danach selbst. Bernd Körber sah in Minute 66 die Gelb-Rote Karte und ließ seinen SV Großkrut in Unterzahl am Feld zurück. Doch die Gastgeber zeigten Moral und kämpften mit einem Mann weniger tapfer weiter. Für Spannberg nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Matula drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./82.) und sicherte SV Großkrut einen Last-Minute-Sieg. Der SK Spannberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem SV AUST-BAU Großkrut nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bei SV Großkrut präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich das Heimteam in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SV AUST-BAU Großkrut.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SK Spannberg auf Platz neun abgerutscht.

In sechs Wochen trifft SV Großkrut auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.10.2022 beim SC Kreuttal antritt.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SK Spannberg, 4:3 (1:3)

82 Fabian Matula 4:3

75 Fabian Matula 3:3

55 Alen Orman 2:3

43 Lukas Eisenecker 1:3

29 Lukas Eisenecker 1:2

24 Lukas Eisenecker 1:1

1 Fabian Matula 1:0