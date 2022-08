Torfestival! Spannberg ringt Kronberg nieder

Details Samstag, 27. August 2022 04:49

1. Klasse Nord: In der 4. Runde der 1. Klasse Nord empfing der SK Spannberg den Aufsteiger USC Kronberg und die rund 180 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Mit 3:6 verlor der USC Kronberg am vergangenen Freitag deutlich gegen den SK Spannberg.

Der SK Spannberg ging durch Lukas Eisenecker schon in der elften Minute in Führung. In der 21. Minute brachte Marcin Szmidt den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und glich zum 1:1 aus. Doch die Gastgeber gaben weiterhin Gas. Andreas Holzer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Spannberg über die Linie (30.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Filip Stanic per Freistoß-Treffer das 3:1 nach (40.). Mit der Führung für den SK Spannberg ging es in die Kabine.

Triplepacker Eisenecker macht den Sack zu

Der vierte Streich des SK Spannberg war Stanic vorbehalten (47.). Wenige Minuten später verkürzte Kronbergs Roman Sokol auf 2:4 (49.). Mika Ibl ließ sich in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete sogar zum 3:4 für die Gäste. Jetzt kam nochmal Spannung auf. Doppelpack für Spannberg: Nach seinem zweiten Tor (59.) markierte Eisenecker wenig später seinen dritten Treffer (66.). Letztlich fuhr der SK Spannberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SK Spannberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Spannberg.

Der USC Kronberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. 6:15 – das Torverhältnis von Kronberg spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte Kronberg bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft der SK Spannberg auf den SV Zistersdorf, der USC Kronberg spielt tags darauf gegen den SV Hausbrunn.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – USC Kronberg, 6:3 (3:1)

66 Lukas Eisenecker 6:3

59 Lukas Eisenecker 5:3

51 Mika Ibl 4:3

49 Roman Sokol 4:2

47 Filip Stanic 4:1

40 Filip Stanic 3:1

30 Andreas Holzer 2:1

21 Marcin Szmidt 1:1

11 Lukas Eisenecker 1:0