Kreuttal bricht beim SC Poysdorf ein

Details Sonntag, 28. August 2022 03:59

1. Klasse Nord: Der SC Poysdorf begrüßte rund 150 Zuschauer zum Spiel der 4. Runde gegen den SC Kreuttal. Kreuttal hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:4 gegen den SC Poysdorf.

Der SC Kreuttal geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Martin Thiem das schnelle 1:0 für Poysdorf erzielte. Nach einer starken Hereingabe von Nestler, kam Thiem zum Kopfball und profitierte zusätzlich von der Unsicherheit des gegnerischen Torhüters der den Ball nicht erwischt, und köpfte zum 1:0 ein. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Johannes Bernscherer den Vorsprung des SC Poysdorf, nachdem er einen Eckball per Kopf veredelte. Nach 22 Minuten hatten auch die Gäste aus Kreuttal ihre erste Chance, doch Pipal scheiterte an Keeper Marek Gladis. Nach 36 Minuten hatte Florian Schön das 3:0 am Fuß, knallte den Ball allerdings über das Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Souveräner Heimsieg

Nach 58 Minuten waren die Gäste nur noch zu zehnt am Platz. Joris Kropitz sah binnen drei Minuten zweimal Gelb. Die Überzahl konnte der SC Poysdorf kurz darauf auch ausnützen. Martin Urban gelang ein Doppelpack (59./80.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Schlussendlich verbuchte der SC Poysdorf gegen Kreuttal einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Poysdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.

Der SC Kreuttal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14.

Nächster Prüfstein für den SC Poysdorf ist der SC Marchfelder Bank Marchegg (Samstag, 16:30 Uhr). Kreuttal misst sich am selben Tag mit dem SCG Eckartsau (18:00 Uhr).

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SC Kreuttal, 4:0 (2:0)

80 Martin Urban 4:0

59 Martin Urban 3:0

12 Johannes Bernscherer 2:0

5 Martin Thiem 1:0