Doppelpack: Kavecky schießt Hausbrunn zum Sieg gegen Zistersdorf

1. Klasse Nord: Mit 250 Zuschauern war der Sportplatz in Hausbrunn gut gefüllt. Der SV Hausbrunn gewann das Freitagsspiel gegen den SV Zistersdorf mit 3:1. Hausbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gastgeber ging vor 250 Zuschauern in Führung. Martin Kristof war es, der in der 21. Minute zur Stelle war und die Fans des SV Hausbrunn jubeln ließ. Wer glaubte, der SV Zistersdorf sei geschockt, irrte. Martin Fuxa machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marek Kavecky in der 29. Minute, der die Führung der Gastgeber wieder herstellte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Hausbrunn mit einer Führung in die Kabine ging. Kavecky schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Hausbrunn schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Hausbrunn mischt vorne mit

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Hausbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Prunkstück von Hausbrunn ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der SV Hausbrunn knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hausbrunn drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Der SV Hausbrunn ist seit vier Spielen unbezwungen.

Zistersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 19 Gegentreffer fing. Der SV Zistersdorf musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Zistersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging Zistersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Hausbrunn tritt am kommenden Samstag beim SC Orth/Donau an, der SV Zistersdorf empfängt am selben Tag den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SV Zistersdorf, 3:1 (2:1)

56 Marek Kavecky 3:1

29 Marek Kavecky 2:1

24 Martin Fuxa 1:1

21 Martin Kristof 1:0