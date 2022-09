SC Marchegg nach Sieg in Eckartsau am Gipfel

Details Montag, 12. September 2022 00:56

1. Klasse Nord: Rund 130 Zuschauer wollten sich das Spiel der 6. Runde in Eckartsau nicht entgehen lassen. Eckartsau konnte dem SC Marchegg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Marchegg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste begannen stark und das zeigte sich auch gleich im Ergebnis. David Peschek brachte den SCG Eckartsau in der neunten Minute ins Hintertreffen. Zur Pause hatte der SC mapo Marchegg eine hauchdünne Führung inne. Wieder kamen die Gäste aus Marchegg besser aus den Kabinen und diesmal ging es noch schneller. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Mustafa Shamandi verantwortlich (48.). In der 66. Minute legte Ozan Erkoc zum 3:0 zugunsten des Spitzenreiters nach. Johannes Horak verkürzte für Eckartsau später in der 74. Minute auf 1:3. Eckartsau-Trainer Markus Geissler wurde nach 84 Minuten vom Schiedsrichter mit Rot vom Platz verbannt. Erkoc stellte schließlich in der 89. Minute den 4:1-Sieg für den SC Marchegg sicher. Letzten Endes holte Marchegg gegen den SCG Eckartsau drei Zähler.

Marchegg übernimmt die Tabellenführung

Eckartsau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte der SCG Eckartsau bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Eckartsau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC mapo Marchegg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der SC Marchegg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Marchegg. Die Saisonbilanz des SC mapo Marchegg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte der SC Marchegg lediglich eine Niederlage ein. Marchegg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der SCG Eckartsau tritt am Samstag, den 17.09.2022, um 16:00 Uhr, beim SV Großebersdorf an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der SC mapo Marchegg die Zweitvertretung des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SC mapo Marchegg, 1:4 (0:1)

89 Ozan Erkoc 1:4

74 Johannes Horak 1:3

66 Ozan Erkoc 0:3

48 Mustafa Shamandi 0:2

9 David Peschek 0:1