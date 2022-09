Hausbrunn liest Orth die Leviten

Details Sonntag, 18. September 2022 00:42

1. Klasse Nord: Etwa 100 Besucher kamen in die Donauauen-Arena nach Orth. Hausbrunn führte den SC Orth/Donau nach allen Regeln der Kunst mit 9:1 vor. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Hausbrunn heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Die Anhänger von Orth unter den 100 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da die Heimmannschaft früh auf die Verliererstraße geriet. Dominik Schüller markierte in Minute sechs das 1:0 für Hausbrunn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marek Kavecky schnürte einen Doppelpack (11./29.), sodass der SV Hausbrunn fortan mit 3:0 führte. In der 38. Minute brachte Martin Schwinghammer das Netz für den SC Orth/Donau zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Noch vor der Halbzeit legte Kavecky seinen dritten Treffer nach (43.). Hausbrunn dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Dauerbrenner Kavecky trifft vierfach

Kavecky (59.), Martin Kristof (62.) und Filip Voda (65.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg der Gäste aufkommen. Kristof (68.) und Voda (75.) brachten den SV Hausbrunn mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Am Ende fuhr der SV Hausbrunn einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Hausbrunn bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Orth in Grund und Boden spielte.

Mit erst sieben erzielten Toren hat der SC Orth/Donau im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte der SC Orth/Donau bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage von Orth bleibt angespannt. Gegen Hausbrunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am SV Hausbrunn gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst fünfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nord. Mit dem Sieg knüpfte der SV Hausbrunn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hausbrunn vier Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Seit fünf Begegnungen hat Hausbrunn das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SV Hausbrunn setzte sich mit diesem Sieg vom SC Orth/Donau ab und belegt nun mit 13 Punkten den vierten Rang, während Orth weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Der SC Orth/Donau stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim SV AUST-BAU Großkrut vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Hausbrunn den SC Kreuttal.

