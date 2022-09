Torfestival zwischen dem SC Marchegg und dem SK Spannberg

Details Samstag, 24. September 2022 00:40

1. Klasse Nord: Mit dem SK Spannberg und dem SC Marchegg trafen sich am Freitag zwei Topteams vor etwa 250 begeisterten Fußballfans. Für Spannberg schien Marchegg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 3:6-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC mapo Marchegg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Heimelf startete stark in diese Partie. Lukas Eisenecker brachte sein Team schon in der fünften Minute nach vorn. Doch lange sollte diese Führung nicht halten. Für das 1:1 des SC Marchegg zeichnete Daniel Dubec verantwortlich (14.). Milos Nikolic trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. Die passende Antwort hatte Norbert Deutsch parat, als er in der 26. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Mit schnellen Toren von Cenk Yildirim (30.) und David Peschek (35.) schlug Marchegg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und lag somit wieder mit 4:2 voran. Samuel Deubner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:4 für den SK Spannberg ein (36.). Ozan Erkoc beförderte das Leder zum 5:3 des SC mapo Marchegg über die Linie (39.). Was für eine erste Halbzeit! Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nikolic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Marchegg (82.) und somit der 6:3-Endstand. Letzten Endes holte Marchegg gegen den SK Spannberg drei Zähler.

Siegesserie: Marchegg übernimmt die Spitze

Spannberg hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SK Spannberg bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Der SK Spannberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SC mapo Marchegg ist nach dem Sieg Spitzenreiter. Die Gäste präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 27 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Marchegg. Die bisherige Spielzeit von Marchegg ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SC mapo Marchegg verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Den SC Marchegg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Samstag reist Spannberg zum SV Großebersdorf, zeitgleich empfängt Marchegg den SV Hausbrunn.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC mapo Marchegg, 3:6 (3:5)

82 Milos Nikolic 3:6

39 Ozan Erkoc 3:5

36 Samuel Deubner 3:4

35 David Peschek 2:4

30 Cenk Yildirim 2:3

26 Norbert Deutsch 2:2

23 Milos Nikolic 1:2

14 Daniel Dubec 1:1

5 Lukas Eisenecker 1:0