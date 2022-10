Last-Minute-Sieg: Haringsee feiert knappen Heimsieg gegen Stripfing II

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:14

1. Klasse Nord: Vor rund 80 Zuschauern trafen sich am Samstag der SV GG Haringsee und die Zweitvertretung des SV Stripfing. Haringsee und die Reserve des SV Stripfing boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Überraschung blieb aus, sodass der SV Stripfing II eine Niederlage kassierte.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in dieses Spiel. In der elften Minute brachte Markus Pillichshammer den Ball im Netz der Gäste unter. Für das erste Tor des SV Stripfing II war Petar Zubak verantwortlich, der in der 20. Minute das 1:1 besorgte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ali Alaca brachte dem SV Stripfing II nach 61 Minuten die 2:1-Führung. In der 76. Minute war Pillichshammer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Doch das Spiel sollte noch mit einem Paukenschlag enden. Daniel Hasenberger ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Letzten Endes ging der SV GG Haringsee im Duell mit dem SV Stripfing II als Sieger hervor.

"Joker" Hasenberger sorgt für Jubel

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Haringsee im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der SV GG Haringsee ungeschlagen ist.

Der SV Stripfing II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Stripfing II alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war der SV Stripfing II in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Freitag tritt Haringsee beim SK Spannberg an, während der SV Stripfing II einen Tag später den ATSV Sparta Deutsch-Wagram empfängt.

1. Klasse Nord: SV GG Haringsee – SV Stripfing II, 3:2 (1:1)

92 Daniel Hasenberger 3:2

76 Markus Pillichshammer 2:2

61 Ali Alaca 1:2

20 Petar Zubak 1:1

11 Markus Pillichshammer 1:0