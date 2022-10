Der SV Großkrut siegt beim SC Kreuttal

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:19

1. Klasse Nord: Vor etwa 90 Besuchern empfing der SC Kreuttal am Samstag den SV Großkrut. Der SV AUST-BAU Großkrut errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den SC Kreuttal. SV Großkrut erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Heimelf holte sich schnell Selbstvertrauen. Nach nicht mal einer Viertelstunde gab es Elfmeter für den SCK. Daniel Tuchny brachte sein Team in der 13. Minute mit dem fälligen Strafstoß nach vorn. Doch die Gäste ließen sich nicht verunsichern. Lukas Koller war es, der in der 22. Minute das Spielgerät im Tor von Kreuttal unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tomas Varmuza in der 27. Minute und brachte Großkrut somit in Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Alen Orman erhöhte den Vorsprung des SV AUST-BAU Großkrut nach 76 Minuten auf 3:1. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Großkrut den SC Kreuttal 3:1.

Großkrut mitten im Spitzenfeld

Kreuttal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun musste sich der SC Kreuttal schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit dem Gewinnen tut sich Kreuttal weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV AUST-BAU Großkrut im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte SV Großkrut an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamieren die Gäste fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der SV AUST-BAU Großkrut konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SC Kreuttal stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim USC Kronberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Großkrut den SC mapo Marchegg.

1. Klasse Nord: SC Kreuttal – SV AUST-BAU Großkrut, 1:3 (1:2)

76 Alen Orman 1:3

27 Tomas Varmuza 1:2

22 Lukas Koller 1:1

13 Daniel Tuchny 1:0