Deutsch-Wagram erzwingt das Remis gegen SV Stripfing II

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:15

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram, als Siegesanwärter bei der Zweitvertretung des SV Stripfing angetreten, musste sich am Samstag vor knapp 95 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand der SV Stripfing II nach dem Remis gegen den Favoriten – ATSV Sparta Deutsch-Wagram – sogar als Sieger da.

Vor 95 Zuschauern markierte Matthias Zwickl das 1:0 für das Heimteam (15.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Ali Alaca die Führung des SV Stripfing II sogar auf 2:0 aus. Mit der Führung für den SV Stripfing II ging es in die Kabine. Daer vermeintliche Favorit musste in Halbzeit zwei zulegen und tat das auch. Das 1:2 des ATSV Sparta Deutsch-Wagram bejubelte Flamur Shala (68.). Die Heimelf wollte das knappe Resultat ins Ziel retten. Die komfortable Halbzeitführung des SV Stripfing II hielt aber nicht bis zum Abpfiff, denn Sascha Mark schoss den Ausgleich in der 81. Spielminute. Gedanklich hatte der SV Stripfing II den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Deutsch-Wagram am Ende noch den Teilerfolg.

Deutsch Wagram verpasst Sprung auf Platz eins

Der SV Stripfing II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Stripfing II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Stripfing II in dieser Saison. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Stripfing II momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte der SV Stripfing II kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram verpasste nach dem errungenen Punkt die Tabellenführung der 1. Klasse Nord. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Deutsch-Wagram blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft der SV Stripfing II auf den SV Bad Pirawarth, der ATSV Sparta Deutsch-Wagram spielt tags zuvor gegen den SK Spannberg.

81 Sascha Mark 2:2

68 Flamur Shala 2:1

45 Ali Alaca 2:0

15 Matthias Zwickl 1:0