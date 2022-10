Haringsee schlägt beim SV Großkrut eiskalt zu

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:30

1. Klasse Nord: Etwa 60 Besucher kamen in die AUST-Arena nach Großkrut. Der SV Großkrut blieb gegen Haringsee chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SV GG Haringsee ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV AUST-BAU Großkrut einen klaren Erfolg.

Lange Zeit war die Partie völlig offen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Philipp Puschina (42.) aber mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für SV Großkrut. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Haringsee, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (66.) markierte Filip Cerkezovic wenig später seinen zweiten Treffer (71.). Die Heimelf war damit geschlagen. Den Vorsprung des SV GG Haringsee ließ Patrik Brieska in der 75. Minute noch mit dem Strafstoß zum 4:0 anwachsen. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Haringsee gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

Großkrut hängt im Tabellenmittelfeld fest

Mit fünf Siegen weist die Bilanz von SV Großkrut genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit dem Sieg knüpfte Haringsee an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV GG Haringsee sechs Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Der SV GG Haringsee setzte sich mit diesem Sieg vom SV AUST-BAU Großkrut ab und belegt nun mit 21 Punkten den dritten Rang, während die Gastgeber weiterhin 16 Zähler auf dem Konto haben und den siebten Tabellenplatz einnehmen. Mit insgesamt 21 Zählern befindet sich Haringsee voll in der Spur. Die Formkurve von SV Großkrut dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt der SV AUST-BAU Großkrut beim ATSV Sparta Deutsch-Wagram an, während der SV GG Haringsee einen Tag später den USC Kronberg empfängt.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV GG Haringsee, 0:4 (0:1)

75 Patrik Brieska 0:4

71 Filip Cerkezovic 0:3

66 Filip Cerkezovic 0:2

42 Philipp Puschina 0:1