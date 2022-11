Der SC Marchegg gewinnt das Torfestival gegen Orth/Donau

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:39

1. Klasse Nord: Das Franz-Mittermayer-Stadion in Marchegg zählte über 220 Zuschauer. Der SC Marchegg fertigte Orth am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 8:3 ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Marchegg enttäuschte die Erwartungen nicht.

Das Spiel begann praktisch ohne taktisches Abtasten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Manfred Steiner sein Team aus Orth schon in der sechsten Minute. In der 33. Minute brachte Ozan Erkoc den Ball im Netz des SC Orth/Donau unter und glich zum 1:1 aus. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte David Peschek seine Chance vom Elfmeterpunkt und schoss das 2:1 (44.) für den SC mapo Marchegg. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber zwei Gänge hoch. Der Spitzenreiter drehte auf, Lubomir Gogolak (47.), Peter Uhrinec (52.), Gogolak (54.), Erkoc (61.) und Milos Nikolic (66.) markierten innerhalb weniger Minuten die Tore zum 7:1 und ließen Orth dabei ziemlich alt aussehen. Innerhalb weniger Minuten trafen Benjamin Forster (73., Elfmeter) und Steiner (75.). Damit bewies der SC Orth/Donau nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Dominic Rohrer vollendete zum elften Tagestreffer in der 79. Spielminute. Am Ende kam der SC Marchegg gegen Orth zu einem verdienten Sieg.

Marchegg legt im Titelrennen vor

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Marchegg 29 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des SC mapo Marchegg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 42 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. In den letzten fünf Partien rief der SC Marchegg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SC Orth/Donau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Orth schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. Der SC Orth/Donau verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Orth etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der SC Orth/Donau.

Marchegg tritt am Samstag, den 05.11.2022, um 16:00 Uhr, beim SC Kreuttal an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Orth den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SC mapo Marchegg – SC Orth/Donau, 8:3 (2:1)

79 Dominic Rohrer 8:3

75 Manfred Steiner 7:3

73 Benjamin Forster 7:2

66 Milos Nikolic 7:1

61 Ozan Erkoc 6:1

54 Lubomir Gogolak 5:1

52 Peter Uhrinec 4:1

47 Lubomir Gogolak 3:1

44 David Peschek 2:1

33 Ozan Erkoc 1:1

6 Manfred Steiner 0:1